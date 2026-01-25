ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 佐藤大樹、31歳の誕生日に語った今後への決意「1年めまぐるしく動き… 佐藤大樹、31歳の誕生日に語った今後への決意「1年めまぐるしく動き回りたい」 佐藤大樹、31歳の誕生日に語った今後への決意「1年めまぐるしく動き回りたい」 2026年1月25日 22時10分 日テレNEWS NNN リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹さん（31）が25日、絵本の出版記念イベントに登場。この日31歳の誕生日を迎えた佐藤さんが、今後の目標について語りました。今回、自身がプロデュースするキャラクター・うぱごろうの絵本『おいでよ うぱごろう』を出版した佐藤さん。2014年に『EXILE PERFORMER BATTLE AUDITION』に合格し、EXILEにパフォーマーとして加入。2018年12月にFANTASTICSとしてメジャーデビュー。EXILEの活動とともにFANTASTICSのリーダーを務めるほか、最近では俳優としてドラマや映画にも出演するなど、活動の幅を広げています。 イベントの中で、31歳の誕生日をお祝いされた佐藤さん。“31歳の野望”を聞かれると「今年、（所属事務所が）“LDH PERFECT YEAR 2026”と掲げているんですけど、自分は“佐藤大樹 パーフェクトイヤー”にしたいなと思っております。EXILEとしての活動、FANTASTICSとしての活動もそうなんですけど、個人としても俳優としても、1年めまぐるしく動き回りたいなと。みなさんの目にいつでも留まるような、そんな人物でいたいなと思っております」と意気込みました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【画像】「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の冠番組スタート 伊原六花、7月放送のサスペンスドラマ『恋愛禁止』で主演 禁止していることを明かす FANTASTICS、学生服姿を披露 『矢野くんの普通の日々』主題歌のスペシャルPVを公開 関連情報（BiZ PAGE＋） インフルエンサー, タレント, ナレーター, 俳優, 動画