EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹さん（31）が25日、絵本の出版記念イベントに登場。この日31歳の誕生日を迎えた佐藤さんが、今後の目標について語りました。

今回、自身がプロデュースするキャラクター・うぱごろうの絵本『おいでよ うぱごろう』を出版した佐藤さん。2014年に『EXILE PERFORMER BATTLE AUDITION』に合格し、EXILEにパフォーマーとして加入。2018年12月にFANTASTICSとしてメジャーデビュー。EXILEの活動とともにFANTASTICSのリーダーを務めるほか、最近では俳優としてドラマや映画にも出演するなど、活動の幅を広げています。

イベントの中で、31歳の誕生日をお祝いされた佐藤さん。“31歳の野望”を聞かれると「今年、（所属事務所が）“LDH PERFECT YEAR 2026”と掲げているんですけど、自分は“佐藤大樹 パーフェクトイヤー”にしたいなと思っております。EXILEとしての活動、FANTASTICSとしての活動もそうなんですけど、個人としても俳優としても、1年めまぐるしく動き回りたいなと。みなさんの目にいつでも留まるような、そんな人物でいたいなと思っております」と意気込みました。