『いち駆ける』、WEBコミックサイト「COMIC OGYAAA!!」にて1/23より連載開始
ホーム社は、2026年1月23日(金)よりWEBコミックサイト「COMIC OGYAAA!!」にて、『いち駆ける』(著者：みそくろ)の連載を開始した。毎月第4金曜日に更新予定。
【あらすじ】
オリンピック金メダリストの女性ランナー「久遠遥(くおんはるか)」の失踪から10年後。その姿に憧れ、陸上を始めた少女・辻中いちは、大きな壁に直面していた。度重なるプレッシャーに押しつぶされ、大会中にイップスを発症。何もかもうまくいかない、もう陸上では価値がないと、悩み苦しむ彼女の前に現れたのは……。
諦めきれない二人が出会い、再び駆けだすまでの物語。
【あらすじ】
オリンピック金メダリストの女性ランナー「久遠遥(くおんはるか)」の失踪から10年後。その姿に憧れ、陸上を始めた少女・辻中いちは、大きな壁に直面していた。度重なるプレッシャーに押しつぶされ、大会中にイップスを発症。何もかもうまくいかない、もう陸上では価値がないと、悩み苦しむ彼女の前に現れたのは……。
諦めきれない二人が出会い、再び駆けだすまでの物語。