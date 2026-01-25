「守備は教わっていない」岡本和真の衝撃告白！一流の才能を爆発させる『あえて教えない』指導の極意とは？【野球観 ～勝負をわける頭脳と感性～】

かつて、中日ドラゴンズの黄金時代を支えた伝説の遊撃手、井端弘和氏はその著書『野球観～勝負をわける頭脳と感性～』の中で、ある若手選手との衝撃的な出会いについて綴っています。その相手とは、現在、巨人の不動の4番打者として君臨する岡本和真選手です。

井端氏が巨人のコーチに就任した際、入団2年目だった岡本選手に対して「高校で、守備はどんな練習をやっていたの？」と問いかけました 。それに対する岡本選手の答えは、プロの指導者を驚愕させるものでした。「とくにないです」。「じゃあ、何も知らないのか？」と畳み掛けても、彼は「はい」と屈託なく頷いたといいます。

名手・井端氏を絶句させたこのエピソードには、実は選手の才能を最大限に引き出すための「指導の真理」が隠されていました。

プロのコーチを絶句させた岡本和真の「屈託のない告白」

井端氏にとって、岡本選手の発言は信じがたいものでした。

なぜなら、高校野球といえば「守撃走」すべてのバランスを高い次元で求められるのが一般的だからです。しかし、岡本選手を育てた智弁学園の監督は、異なる考えを持っていました。

高校3年間という限られた時間の中で、すべてを平均的に伸ばすのではなく、その選手が持つ「圧倒的な強み」に絞って育てる。岡本選手の場合、それは守備ではなく、誰にも真似できないバッティングの才能でした。智弁学園の監督は、岡本選手のような類まれな打撃センスを持つ選手には、あえて守備の指導を最小限に留め、徹底的にバッティングを叩き込むというスタイルを選択したのです。

教わらなかったことは、そのときには当然できません。しかし、この「一点突破型教育」があったからこそ、現在の「4番・岡本」が存在していることは、結果が証明しています。

「スモール・ベースボール」の申し子・井端弘和が受けた地獄の反復練習

岡本選手とは対照的に、井端氏の原点は「徹底的な基礎教育」にありました。

堀越高校時代の恩師・桑原秀範監督は、伝統的に緻密な野球を標榜する広島商業の出身であり、井端氏には入学直後から「お前はこういうことをやれ」と、スモール・ベースボールのノウハウを徹底的に叩き込みました。

井端氏の高校時代の練習風景は、華やかなホームランとは無縁のものでした。

バッティング練習で気持ちよく引っ張ったことなど一度もなく、窮屈に肘を畳み、身体を開かずに反対方向へ打つ練習の繰り返し ヘッドの部分を削って平面を作った「特製バット」を使い、平面部分で確実に捉えなければ打球が飛ばないという過酷なトレーニング 地面に置いたボールを右方向に打ち返す、まるでゴルフのような反復練習

守備においても、漠然とノックを受けるのではなく、外野手が打球を捕る際の体勢を見て、カットに入る位置を数歩単位で判断する「脳」を鍛えられました。

この「来たボールをただ打つ・捕る」のではなく、「考えて動く」という野球観が、井端氏の土台となったのです。

なぜ「教えないこと」が正しいのか？

対極の指導法が導いた共通のゴール

一見すると、井端氏が受けた「徹底指導」と、岡本選手が受けた「放置とも言える特化指導」は真逆に思えます。しかし、井端氏はこの二つの指導法には共通する「正解」があると分析しています。それは「選手個々の特性を見極めること」です。

井端氏を教えた桑原監督も、決して全員にスモール・ベースボールを強要していたわけではありませんでした。

身長が180センチほどある大柄な選手には、長打を打てるバッティングを教えていたといいます。一方で、当時の井端氏は身長170センチそこそこで足も速かったため、「生き残るためにこれが必要だ」と判断され、緻密な野球を割り当てられたのです。

指導者にとって重要なのは、以下の2点であると井端氏は示唆しています。

特性の割り振り: 全員を平均的な選手にするのではなく、体格や才能を見て「この子にはこれ」と合うスタイルを提示する 伸びしろの確保: 岡本選手のように、あえて「今は教えない」ことで、特定の才能を爆発させる時期を作る

実際に、守備を全く教わらずにプロ入りした岡本選手ですが、井端氏から「これから教えるから」と言われた際には、非常に嬉しそうにしていたといいます。特定の才能を伸ばした後に、足りない技術を吸収する。これもまた一つの理想的な成長曲線なのです。

指導の正解は「結果」でしか判断できない。井端氏が感じた後悔と感謝の狭間

しかし、この「個別指導」には残酷な側面もあります。

井端氏自身、大学に進学した当初は、「バッティング練習」と言われても何をすればいいか分からず、路頭に迷った時期がありました。その時は「もう少しバッティングを教えてくれていたらよかったのに」と恩師を恨んだことさえあったと振り返ります。

それでも、プロの世界に入り、厳しい競争を勝ち抜いて「不動のレギュラー」になれたのは、高校時代に叩き込まれた圧倒的な守備力と野球観があったからでした。井端氏は、「特別な武器を持っていなかった自分が生き残れたのは、野球を考える力、野球観を持っていたからだ」と断言しています。

もし井端氏がホームランバッターを目指していたら、あるいは岡本選手がバントや守備ばかり練習させられていたら、二人のプロ野球人生は全く違ったもの、あるいはもっと短いものになっていたかもしれません。

まとめ：選手の「駒としての役割」を明確にすることこそ指導者の責務

井端氏は、チームを将棋になぞらえ、バランス良く役割を持つ「駒」が揃っていることが本当の強さであると述べています。

1番打者は塁に出る、2番打者はチャンスを広げる クリーンアップはチャンスを確実に得点にする 控えには守備や代打のスペシャリストがいる

「みんながみんな、スモール・ベースボールである必要はない」という井端氏の言葉は、多様な個性が尊重される現代の教育やマネジメントにも通じる教訓です。

指導者が選手の特性を見抜き、「君はこういう駒として生き残れ」と道を示すこと。

そして時には、他の才能を伸ばすために特定の技術を「あえて教えない」勇気を持つこと。

岡本和真という希代のスラッガーの誕生と、井端弘和という不世出の職人を育てた対極の指導法は、私たちに「人を育てることの本質」を教えてくれています。

