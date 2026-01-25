2026年1月23日、韓国・女性新聞は「文化体育観光部が韓国ベンチャー投資と共同で総額7318億ウォン（約730億円）規模のコンテンツ支援ファンドを造成する」と報じた。ファンドの規模としては前年比約22％増加で過去最大規模となる。「Kカルチャー300兆ウォン時代」の実現を前倒しにしたいという政府の強い意志を反映したものだという。

マザー・ファンド（母胎ファンド）の映画向け予算（目標818億ウォン）は韓国映画産業の危機的状況を考慮し、政府出資率を従来の50％から60％に引き上げる。迅速なベビー・ファンド（子ファンド）造成と投資の加速を誘導する狙いだ。韓国映画メイン投資ファンド（目標567億ウォン）の規模を大幅に拡大し、競争力のある小規模制作会社を育成する。

とりわけ中・低予算韓国映画ファンド（目標134億ウォン）とアニメーション専門ファンド（目標117億ウォン）を通じ、作品多様性と制作のすそ野を拡大し、優れた原作知的財産（IP）に基づいたアニメーション制作、劇場用アニメの制作を活性化するとしている。 ソウルの映画館



文化全体では前年比900億ウォン増の3900億ウォンを出資し、5分野6,500億ウォン規模のベビー・ファンドを進める。中核投資分野の知的財産ファンド（目標2000億ウォン）と輸出ファンド（目標2000億ウォン）を造成し、コンテンツ制作会社による原作IPの確保とIP市場活性化、世界市場進出を集中的に支援するという。

このほか、文化技術（CT）ファンド（目標1000億ウォン、公演・映像・ゲームなど主要分野における新技術開発と活用を促進）、コンテンツ新成長ファンド（目標750億ウォン、企業やゲーム、ウェブトゥーンなど将来有望な分野の育成）、M&A・セカンダリーファンド（目標750億ウォン、コンテンツ企業の事業拡大とコンテンツ金融の回収市場活性化）を計画している。（翻訳・編集/麻江） ソウルの映画館

