◇バレーボールSVリーグ男子第12節第2戦 サントリーサンバーズ大阪3―1東レアローズ静岡（2026年1月25日 おおきにアリーナ舞洲）

サントリーが東レ静岡を3―1で下して23連勝。2021―22年Vリーグ男子で優勝した際にマークしたクラブ連勝記録に並んだ。

主将の高橋藍は今季初めて先発を外れて控えメンバーと一緒に試合を見守る展開に。第3セット、東レ静岡に21―23になったところでアライン・デアルマスとバックローテーションで交代。このセットはジュースに持ち込んだものの奪われた。第4セットは21―20からイゴール・クリュカに代わってレセプションに加わり、24―22とマッチポイントを握ったところでベンチに下がった。

「きのう（24日）少しちょっとヒザ裏を痛めてしまったので、大事を取って。悪化させても嫌なので」と前日の東レ静岡戦の第3セットでレシーブした後に右足を気にするそぶりを見せていたが、その時点で違和感があったようだ。「客観的に外から見られるシチュエーションが今までなかったので、負けてるセットでは1点を欲しいときのミスがきっかけになっている。外から見て冷静に分析できたことが収穫です」と話した。高橋藍は来週の2月1日は神戸で行われるオールスター戦に出場し、7日の愛知戦に向けて調整することになる。

オリビエ・キャット監督は「藍を休ませるプランはきのうからあった。メディカルケアから出た話だが、AJ（デアルマス）に自信をつけさせたかったこともある。ただ、試合全部を休ませるつもりはなく、藍には“バックローテで助けてくれ”と私から話した。今後もこんな形はあるかもしれない。AJはいいバックアップで、チームとしてバランスが取れているから」とアウトサイドヒッターは疲労度などの状態を見ながら起用を考える方針だ。「連勝しているが、いくつ続いているとかは話していない。一つ一つの試合を全力で戦うことにフォーカスしているから」と指揮官は高橋藍を休ませても連勝が続いたことに「ハッピー」と笑った。

プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）は高橋藍に代わって先発し、15得点を挙げたデアルマス。「勝って良かった。久々の先発だったので緊張もありましたが、1セット目取って緊張が解けました。（アタック決定率が高かったのは）関さん（関田）のお陰。関さん、ありがとう」と変幻自在のトスワークで導いたセッターに最敬礼していた。