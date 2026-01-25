お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める25日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）の“小言”に同調する場面があった。

川島は自身のラジオ番組で、東京・両国国技館で行われたフワちゃんのプロレス再デビュー戦を観戦したと報告。「ブワーッとそうそうたるメンバーが来ていて」と、フワちゃんを応援する多くの有名人を関係者席で見かけたというが、8試合中の4試合目（フワちゃんの再デビュー戦）が終わった途端、ほとんどの有名人たちが会場を後にしていたそう。

「『くりぃむ』の上田さんと、『タイムマシーン3号』山本くんはあいさつだけ終えて、また帰ってきたのよ。その他の方々は、そのまま帰ったんですけど」といい「まあ、そういうとこじゃないかな?って。何とは言わないですけど。帰ってきた人と、帰った人。そういうとこやで、っていうのはある。忙しかったのかな?でも、激忙しの上田さんはいたけどね」と“小言”を言っていた。

この件について、有吉は「その通りだな、川島」といい「自分がされたらどう思うかって話だよ」と同調する。また「たしかに、試合が終わったら帰りそうだなってメンバーで」とチクリと刺すと「プロレスの興行っていうのは、1試合目からメインまでで大河ドラマになってますから。途中で帰ったりしないでほしい」と呼びかけていた。