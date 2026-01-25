NNNと読売新聞が今月23日から25日まで行った世論調査で、高市内閣の支持率は、先月の調査から4ポイント下げ、69％でした。

世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回、先月の調査から4ポイント下げて69％、「支持しない」と答えた人は23％でした。

高市首相が、今の時期に衆議院の解散を決めたことについては、「評価しない」と答えた人が5割を超える一方、「評価する」は38％でした。

来月8日に行われる衆議院選挙の比例代表選挙でどの政党に投票するかについては、自民党は36％、連立を組む日本維新の会は7％、立憲民主党と公明党がつくった中道改革連合は9％、国民民主党も9％、参政党は5％でした。

衆議院選挙後に望む政権の枠組みについては、「自民党中心の政権の継続」が59％、「野党中心の政権に交代」が22％でした。

また、立憲民主党と公明党がつくった中道改革連合については、およそ7割の人が「期待しない」と答えました。

今回の衆議院選挙で、特に重視したい政策や争点については、景気や物価高対策が89％、年金など社会保障が73％、外交や安全保障が71％、消費税など税制改革が69％でした。

一方、政府の物価高への対応については、「評価する」が35％、「評価しない」は54％でした。高市内閣の中国に対する姿勢については、「評価する」が59％、「評価しない」が28％でした。

■NNN・読売新聞世論調査

1月23日から25日 全国有権者に電話調査

固定電話 417人 回答率 57％

携帯電話 617人 回答率 32％

合計1034人が回答