「満足度100！！」「全てが完璧」【ローソン】の「スイーツ系パン」をチェック

おやつや朝食に「スイーツ系パン」が食べたい時は【ローソン】がおすすめ。美味しそうな仕上がりのパンが種類豊富に集まっています。手軽に食べやすく、慌ただしい日にもサッとお腹を満たせそう。今回はいちごのクリームパンから、チョコチップ入りのメロンパンまで、イチオシの商品をご紹介します。

甘酸っぱい系の「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン いちごホイップ」

いちごホイップを生地の中に詰め込んだ、甘酸っぱい味わいが楽しめそうなクリームパン。@oyatsu_panponさんによれば「ふわもち生地の中にいちごホイップがたっぷり」入っているそうで、軽く優しい口当たりに癒されそうです。片手で食べられる手軽さも嬉しいところ。同じシリーズで「カスタードホイップ」味も出ており、食べ比べを楽しむのも良さそうです。

冷凍でストックもしやすい！「シナモンロール」

冷凍商品で温める手間はありますが、シナモンロール好きにおすすめしたいこちら。ふっくら厚みのある仕上がりで、お腹をしっかり満たしたい朝食にも良さそうです。フロスティングはたっぷりとトッピングされており、スパイシーなシナモンの風味とバランス良く味わえるかも。冷凍庫にストックしておけば、いざという時に頼りになりそうです。

塊のチョコ入り！？「ショコラクイニーアマン」

深みのある色合いをしたこちらは、ショコラ風味に仕上がったクイニーアマン。@yuumogu22さんによると「塊のチョコみたいなのが所々入ってて」という贅沢仕様。生地との食感の違いも癖になりそうです。紅茶やコーヒーのお供に味わうおやつにも良さそう。物足りない時は、ホイップを添えてアレンジを楽しむのもアリかも。

ホイップまでサンドした背徳的な「チョコチップメロンパン」

@yuumogu22さんが「満足度100」「全てが完璧」と大絶賛した、チョコチップ入りのメロンパン。生地表面の片側にはチョココーティングを施した贅沢な一品です。生地の中には「しっかり甘みもあるホイップ」をサンドしており、背徳的な仕上がりがスイーツパン好きの心を満たしてくれそう。カロリーが気になる時は、カットしてシェアすると良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino