¡¡¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬¹âÅÄ½ã¼¡¤È¤È¤â¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤¬£²£µÆü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤ª¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ºÇÔ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥³¥ê¥³¡¦±óÆ£¾ÏÂ¤¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¼ºÂÖ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¡Ø¤¤¤¤¤È¤â¡Ù¤Ë½Ð¤ëÁ°¤ÎÆü¤Ë¿¼¼ò¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¿²¤Æ¤¿¤é¡¢±ó¤¯¤ÎÊý¤Ç¡Ø±óÆ£¡Á¡Á¡ªµ¯¤¤í¡Á¡Á¡ª¡Ù¡Ø±óÆ£¡Á¡ª»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¡¢Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤é¡¢¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤ÈÄáÉÓ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¤¤¤¤È¤â¡Ù¤ÎËÜÈÖÃæ¤Ë¡¢¥«¥á¥é¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø±óÆ£µ¯¤¤í¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¡£¾å¾Â¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤ËÂçºå¤Ë½»¤àÊì¿Æ¤«¤é·ÈÂÓ¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡¢º£¡©¡ª¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤¿¤é¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤ÈÄáÉÓ¤µ¤ó¤¬¡Ø±óÆ£¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥¢¥ó¥¿¡¢¤É¤³¤Ç²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡ª¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÂçµÞ¤®¤Ç¿·½É¥¢¥ë¥¿¤Ø¡£¡Ö¡ÊÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¡Ë½ª¤ï¤ë£µÊ¬¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡ËÃå¤¤¤Æ¡¢¼Õ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÂçÃÙ¹ï·à¤ò¿¶¤ê¤Ã¤¿¡£