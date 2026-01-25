タレントの藤田ニコル（27）が24日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）に出演。「どういう働き方しているんだろう」と気になっている女性タレントを明かした。

2026年に流行りそうなものを予想するコーナーで、リスナーから指原莉乃がプロデュースするグループ「≒JOY」を挙げられたのを聞いた藤田は「指原さんのアイドルグループ凄いよね。もっとブレークしそうだよね」と言い「指原さん凄い。どういう働き方しているんだろう。いつも収録一緒になるんだけど、いつの間に歌詞作ったり、どうなってるんだろう。スケジュール、気になる」と語った。

指原はアイドルグループ「=LOVE」「≠ME」「≒JOY」のプロデューサーを務め、昨年末の第67回日本レコード大賞では「＝LOVE」の「とくべチュ、して」が作詞賞も受賞した。そのほか、カラコンやコスメのプロデュースもしている。

藤田は「いつ思いついたり…。だって、全部歌詞考えてさ。アイドルグループ、女子の集団大変だもんね。どう管理しているのか気になる。指原さんが気になる。指原さんがもっと凄いって、思って欲しい。コスメもカラコンも、私もやっているけど、どのスケジュールでやっているのかいつも気になっちゃう。一人じゃないのかなって思っちゃう。凄いですね」と感心。藤田の2026年ブレークするのは「指原さんにしようかな。さらにホットな人物として挙げておきます」とした。