大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島が、大相撲初場所で２場所連続優勝を飾ったウクライナ出身の関脇・安青錦（安治川）を祝福した。

豊ノ島は２５日、自身のインスタグラムを更新。「大相撲初場所！優勝は新大関・安青錦！関脇から二場所連続優勝は８９年ぶり！すごい快挙！来場所綱取りって事やんね。すごいわ！」と記し、両国国技館から優勝パレードに出発するオープンカーに乗った安青錦の動画や、２ショットをアップ。

「てか、『豊ノ島のお相撲ちゃん』に出演して二場所連続じゃね？笑 縁起のいいＹｏｕＴｕｂｅやなぁ。笑 冗談はさておき、本当におめでとうございます！来場所も期待！しかし、横綱も黙っちゃいない！もう今から楽しみだ！力士の皆さん、今場所もお疲れ様でした！」とつづった。

この投稿には、「来場所も楽しみです。素敵なお写真を有難うございます」「大相撲、また盛り上がってきましたね」「本当にすごい！楽しい相撲が観れて嬉しい！」「優勝パレードのお写真アップ、ありがとうございます 早々に観ることができて嬉しい限りです」などのコメントが寄せられた。