¾¾±º¹ÒÂç¡¢¡Öµ´¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¡×½éÀ©ÇÆ!¡¡¡ÈÛÈ¡É¤¬»³¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¥ß¥»¥¹¥¿¥Þ¥¥ó½é»ø¤Î¤ª¤«¤²¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË19:00¡Á)¤Ç¡¢¾¾±º¹ÒÂç¤¬¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤Î¡Öµ´¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¡×¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡Öµ´¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¡×½éÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¾¾±º¹ÒÂç
¡ûÄÌ»»Ä©Àï²ó¿ô39²ó¤ÇÃ£À®¼Ô¥¼¥í¤ÎÆñ´Ø
Ì¾¶Ê¤Î¥µ¥Ó¤À¤±¤ò°ì²»¤¿¤ê¤È¤â³°¤¹¤³¤È¤Ê¤¯10¶ÊÏ¢Â³¤Ç²Î¤¤ÀÚ¤ì¤¿¤é¾Þ¶â100Ëü±ß³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¡£¤³¤ì¤òÃ£À®¤·¤¿¼Ô¤¬Ä©Àï¤Ç¤¤ë¡Öµ´¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¡×¤Ï¡¢1¶ÊÌÜ¤«¤é¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë5¡¢¸åÈ¾5¶Ê¤ÏÁ´¤Æ¥ì¥Ù¥ë10¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢À©ÇÆ¤¹¤ì¤Ð¾Þ¶â200Ëü±ß³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
Ìó4Ç¯Á°¤ËÆÃÈÖ»þÂå¤«¤éÁÏÀß¤µ¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô23¿Í¡¦ÄÌ»»Ä©Àï²ó¿ô39²ó¤ò¿ô¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ã£À®¼Ô¥¼¥í¤È¤¤¤¦Å´ÊÉ¤ÎÆñ´Ø¡£¤½¤Î²ç¾ë¤ò¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥â¡¼¥É2ÅÙÀ©ÇÆ¡¢¥á¥É¥ì¡¼¥â¡¼¥ÉÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦ºÇÂ¿µ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥óµÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¾¾±º¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£
¡û²þÌ¾¤È¤¤¤¦ÛÈ(¤«¤»)¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ÎºÇ½ª·èÀï
Á°²óÄ©Àï¤·¤¿µ´¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¤Ç£¶¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤ÎÈ¯°Æ¤Ë¤è¤êÉÔËÜ°Õ¤Ê²þÌ¾¡Ö¥ß¥»¥¹¥¿¥Þ¥¥ó½é»ø¡×¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾±º¡£ËÜÍè¤ÎÌ¾Á°¤ò¼è¤êÌá¤¹¾ò·ï¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²á¹ó¤Ê¡Èµ´¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É9¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÃ£À®¡É¤À¤Ã¤¿¡£
Ä©ÀïÁ°¤«¤é¥ß¥»¥¹¥¿¥Þ¥¥ó½é»ø¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÎ®¤ì¤¬°ã¤¦¡£Ã£À®¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢ÀÅ¤«¤ÊÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûÆñ´ØÂ³¤¤ÎÁª¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¡È½é¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
1¶ÊÌÜ¤«¤éµ´¥Ï¡¼¥ÉºÇ¹âµÏ¿ÊÝ»ý¼ÔKAY-I(ROYALcomfort)¤¬ÇÔ¤ì¤¿À±Ìî¸»¤Î¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤òÍ¾Íµ¤Ç²Î¤¤¾å¤²¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡£5¶ÊÌÜ¤Þ¤Ç½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥ì¥Ù¥ë9¤Ïµ´¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥ÉºÇ½é¤Î´ØÌç¡£¤³¤³¤ÇÁª¶Ê¤·¤¿¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖLADY¡×¤ò´°àú¤Ë²Î¾§¤·¡¢Ëâ¤Î¥ì¥Ù¥ë10¥¾¡¼¥ó¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¥ì¥Ù¥ë10¤Ç¤Ï²Î¥¦¥Þ·Ý¿Í¤Î²ÏÍ¸¥ß¥¯¤äBENI¡õ¥·¥§¥Í¥ë¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬»¶¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¶Æñ¶Ê¤¬ÊÂ¤Ö¡£King Gnu¡ÖÇòÆü¡×¤òÊ¿°æ·ø¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¶È¤ò¸«¤»¡¢¤µ¤é¤ËÁ°²ó¤ÎÇÔÂà¶Ê¤À¤Ã¤¿Mrs. GREEN APPLE¡ÖSoranji¡×¤òÃÏ¾åÇÈ½é¤Î¡È¥ß¥»¥¹¤â¤Î¤Þ¤Í¡É¤ÇÀ®¸ù¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
Â³¤¯8¶ÊÌÜ¤Ï¡¢½÷²¦Ëª¤Î¡Ö¥á¥Õ¥£¥¹¥È¡×¤òÁª¶Ê¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë20²»º¹¤ÎÄ¶Æñ¶Ê¤À¡£¡Ö1°Ì¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£½é¤Î¾Î¹æ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Ã¯¤âÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢Îò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÌ¾Á°Ã¥´Ô¤ò·ü¤±¤¿9¶ÊÌÜ¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖLOSER¡×¤ò²Î¤¤ÀÚ¤ê¡¢¾¾±º¹ÒÂç¤ÎÌ¾¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡ûºÇ½ª¶Ê¤Ë·ü¤±¤¿¿ÍÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ½éÂ×´§
ºÇ½ª¶Ê¤Ï¡¢µ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÃËÀ¶Ê»Ë¾åºÇ¹â²»¤È¤µ¤ì¤ëMrs. GREEN APPLE¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¡×¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é²Î¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¡£¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÄÌ¤¤¡¢²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¥â¥Î¥Þ¥ÍÅ¾¿È¸å¤âÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²Î¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¾±º¡£
¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¤Ïµ¢¤ì¤Ê¤¤¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾Ú¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¾è¤»¡¢Ä¶¹â²»¤òÀ©¤·¡¢µ´¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É½éÀ©ÇÆ¡£½éÂå²¦¼ÔÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡û¡È¥ß¥»¥¹¥¿¥Þ¥¥ó½é»ø¡É¤È¤Î·èÊÌ¡¢¤½¤·¤Æ´¶¼Õ
Ã£À®¸å¡¢¾¾±º¤Ï¡Ö¥ß¥»¥¹¥¿¥Þ¥¥ó½é»ø¤Î¤ª¤«¤²¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼º¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¶¯¤µ¤ò¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¡¦¥Î¥Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
½éÅÐ¾ì¤«¤éÌó3Ç¯¡¢¾¾±º¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¡È²þÌ¾¤È¤ÎÆ®Áè¡É¤ÎÎò»Ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Û¤¤¹ÒÂç¡×¡Ö¥Û¥¤¥³¡¼¥í¡¼¡×¡Ö¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¥í¡¼¥¹¡×¡½¡½¿ô¡¹¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÛÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ºÇ¸å¤ËÇØÉé¤Ã¤¿Ì¾Á°¤â¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹¤ÎÎÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢¥ß¥»¥¹¥¿¥Þ¥¥ó½é»ø¤ÏÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢¾¾±º¹ÒÂç¤Ï¡ÈÎòÂåºÇ¶¯¥·¥ó¥¬¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¤³¤Î²÷µó¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢TVer¡¦FOD¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
