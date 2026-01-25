全日本プロレス２５日の千葉・幕張大会でアップタウンの立花誠吾（２８）が青柳亮生（２６）を破り第７３代世界ジュニアヘビー級王者に輝いた。

番狂わせが起こった。両者一歩も譲らぬ激闘が動いたのは２５分過ぎだ。立花は亮生の雪崩式フランケンシュタイナー、ムーンサルトプレスを連続で食らったが、ファイヤーバードスプラッシュだけはギリギリで回避する。ラリアートで反撃ののろしを上げると、イケメン落とし（変型ビーチ・ブレイク）でマットに突き刺した。

延髄斬りで粘る亮生をアングルスラムで叩きつけるが、カウント２。ならばとヤンキーハンマー（後頭部へのランニングエルボー）を叩きこみ３カウントを奪った。

試合後マイクを握った立花は「お前ら、絶対俺が負けると思ったろ？」とニヤリ。バックステージでも「世の中に当然なんてことはないんだよ」と勝ち誇った。その上で「亮生が自分で分かってると思うけど、アイツが間違いなくエースだよ」と前王者に敬意を払った。

立花は亮生に向けて「誰よりも面白えライバルに俺がなってやるよ」とメッセージ。最後は「この世界ジュニアがどんな歴史かなんて、わかりにわかってる。その自覚を持って、もっともっと亮生よりも素晴らしい試合をして、（ベルトの）価値上げてやるからてめえら楽しみにしとけこの野郎！ あぁ〜ん？」と言って、カメラにメンチを切っていた。