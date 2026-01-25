『探偵！ナイトスクープ』放送内容に物議…番組側が公式説明・要請 “ヤングケアラー”に関してもつづる【全文】
ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17）の公式サイトが25日に更新され、23日放送回についての説明が記された。
【画像】ネットが驚き＆期待！『探偵！ナイトスクープ』依頼調査報告書
23日の放送回では「6人兄妹の長男を代わって」の依頼を放送。この内容をめぐり、SNSで多くの声が寄せられている。
番組側は「1月23日放送回に関して」とし、「当該放送をめぐり、取材対象者やご家族に対して、SNS等で強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます」と要請した。
「ヤングケアラーは重要な社会的課題として強く認識しております。一方、家族の事情や日常のあり方は多様であると考えています」などと見解。
その上で「番組制作にあたっては取材趣旨の説明と同意確認を行い、関係者の尊厳・プライバシーに配慮して編集・放送しましたが、結果として取材対象者個人に対する強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています」とし、「今後も取材対象者をはじめ、番組に関わる皆様の安全と尊厳を守ることを第一に番組作りを続けてまいります」とつづった。
■1月23日放送回に関して（全文）
当該放送をめぐり、取材対象者やご家族に対して、SNS等で強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます。
ヤングケアラーは重要な社会的課題として強く認識しております。一方、家族の事情や日常のあり方は多様であると考えています。番組では、取材にご協力いただいたご家族の家事・育児に関わる様子を紹介しました。このご家族では父親が家事・育児を担当されており、長男がそれを手伝っておられます。
番組制作にあたっては取材趣旨の説明と同意確認を行い、関係者の尊厳・プライバシーに配慮して編集・放送しましたが、結果として取材対象者個人に対する強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。
今後も取材対象者をはじめ、番組に関わる皆様の安全と尊厳を守ることを第一に番組作りを続けてまいります。
