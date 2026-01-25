「自分ならば、絶対に一度でできる」と決めつけて悩む「体力不足の人」に和田秀樹が伝えたいこと
真面目な性格の人は、体調不良で欠勤をする自分を「ダメ人間」と考えて「役立たず」と責めてしまう傾向があります。
責任感がないどころか、「仕事を完璧に仕上げなければならない」「人に迷惑をかけてはいけない」という強い思いがかえってプレッシャーとなり、体調を壊すケースも多く見られます。
限りある自分のエネルギーを賢く配分する方法を紹介する『体力がない人の仕事の戦略』（和田秀樹著）から一部抜粋し、精神科医の視点から「一度で上手くいく」という考え方の問題点を指摘します。
自分の体力や集中力を心配して、「一度で結果を出さないとまずい」と思い込んでしまうと、結果的に仕事が長引くことになります。
その原因は、心配や不安によってメンタルが不安定になり、短絡的で拙速な思考に走ってしまうことにあります。
「急がば回れ」という言い伝えがあるように、最初から完璧を目指すのではなく、「次はどのように改善できるか？」という視点を持ちながら、何度かトライ＆エラーを繰り返すことが、結果的には近道だったりするものです。
「一度で結果を出す」という考え方は、自分の体力の問題だけではなく、プライドや美意識、周囲の目なども複雑に関係しています。
何の根拠もなく、「自分ならば、絶対に一度でできるはず」と思い込んだり、「何としても、一度でやらなければならない」と決めつけてしまうと、脳がプレッシャーをキャッチして上手く働かなくなります。
自分が勝手にプレッシャーを生み出して、自分を勝手に悩ませているのです。
多くの選択肢の中から、自分の体力に見合った方法を探し出すことが、ムリなく仕事で成果を出すための最短ルートになるのです。
和田 秀樹（わだ・ひでき）プロフィール
1960年大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、アメリカ・カール・メニンガー精神医学学校国際フェローを経て、現在は和田秀樹こころと体のクリニック院長。幸齢党党首。著書に『感情的にならない本』『70歳が老化の分かれ道』『80歳の壁』『なぜか人生がうまくいく「明るい人」の科学』『なぜか人生がうまくいく「優しい人」の科学』など多数。
(文:和田 秀樹)
「一度で上手くいく」と考えてはいけない体力のないビジネスパーソンが、効率的に仕事を進めて、自らの成長を促すためには、どんな仕事であっても、「一度で上手くいく」と考えないことが大切です。
複雑なビジネス環境ではトライ＆エラーが近道現代のビジネスは、どんな仕事でも日々複雑に変化しており、一度のトライで「最適解」を見つけ出すのは至難の業です。
最後に上手くいけば「結果は同じ」自分にムリをして一度で成果を出そうとしなくても、最終的に上手くいけば、結果は同じです。結果を出すことを急がず、最後に上手くいけばいい……と割り切ることができれば、気持ちに余裕が生まれて、さまざまな選択肢を検討することができます。
