1位はどこ？ ネット銀行「普通預金・定期預金」金利ランキングTOP3【2026年1月】
金利の動きが活発になり、普通預金や定期預金の金利を見直す銀行が増えています。
All About マネー編集部では、最新の金利情報をもとにネット銀行（※）の普通預金と、定期預金の1年・3年・5年ものについて、金利の高い順にTOP3をまとめました。
預ける期間や目的に合わせて、選ぶ際の参考にしてみてください（2026年1月15日時点の情報）。
※インターネット専業銀行を中心とした15行が対象
メガバンクの普通預金の金利が約0.20％（2026年1月時点の金利。なお、日本銀行の利上げを受けて3社とも、2月2日から0.30％に引き上げ予定）であることを考えると、高水準といえるでしょう。
また、自社サービスと連携することで適用金利が上がるケースも多く、日常的に使うだけで金利優遇が受けられるのも魅力です。こうした特徴をふまえて、まずは普通預金の金利TOP3から見ていきましょう。
▼普通預金の金利TOP3
1位：あおぞら銀行
・金利：0.50％
※BANK口座限定。預入金額1円以上100万円以下は金利年0.50％、100万円超は年0.35％。なお、2026年2月2日から100万円以下は金利年0.75％に、100万円超は年0.50％に利上げされる予定。
2位：ローソン銀行
・金利：0.40％
※ATMでの取引は1000円単位。口座振替の取り扱いなし（公共料金・クレジットカードなど）。
3位：みんなの銀行
・金利：0.30％
※口座振替の取り扱いなし（公共料金・クレジットカードなど）。なお、2026年1月30日から普通預金金利が年0.50％に利上げされる予定。
ネット銀行の普通預金は金利面に加えて、24時間365日ATMが利用できる、所定回数まで振込手数料が無料になるなど、サービス面でも充実しています。利用する際は各銀行の公式Webページなどで、最新の情報をご確認ください。
預入期間は3カ月、1年、3年……と、銀行ごとに期間が用意されていますので、ご自身のライフプランに合わせて、無理のない預入期間を選ぶようにしましょう。
▼1年満期の定期預金の金利TOP3
1位：SBJ銀行
・商品名：100万円上限定期預金＜ミリオくん＞
・金利：1.25％
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
※1人1口座、100万円まで。
※新規口座開設の場合は「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、1年ものが金利年1.35％になる。預入金額は10万円以上1円単位で、1人500万円まで。
2位：auじぶん銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.05％（通常金利年0.40％＋特別金利年0.65％）
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※「冬の1年もの特別金利キャンペーン」が適用された金利。預入金額および回数に上限なし。キャンペーン期間は2025年12月1日〜2026年2月28日。さらに、au・UQ mobileユーザーには預入金額に対し年0.20％相当額の現金特典あり。
3位（同率）：楽天銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.00％
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※「冬のボーナスキャンペーン」が適用された金利。預入金額に上限なし。キャンペーン期間は2025年11月21日〜2026年1月31日。
3位（同率）：ソニー銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.00％
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※「円定期特別金利」が適用された金利。新規預け入れと、期間中に満期を迎え自動継続となる円定期預金が対象。対象期間は2025年12月1日〜2026年3月1日。
3位（同率）：UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.00％
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
▼3年満期の定期預金TOP3
1位：SBJ銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.25％
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
※「開業16周年記念円定期預金優遇キャンペーン」が適用された金利。20カ月もの、3年もの、5年ものとあわせて募集総額1500億円に達し次第、取り扱い終了。
※新規口座開設の場合は「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、3年ものが金利1.40％になる。預入金額は10万円以上1円単位で、1人500万円まで。
2位：あおぞら銀行
・商品名：BANK The 定期
・金利：1.10％
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。一括預入限定。インターネットバンキング・有人店舗（窓口）で預け入れ可能。
3位：SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金
・金利：1.00％
・預入金額：30万円以上（1円単位）
※インターネット限定。
▼5年満期の定期預金TOP3
1位（同率）：SBJ銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.30％
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
※「開業16周年記念円定期預金優遇キャンペーン」が適用された金利。20カ月もの、3年もの、5年ものとあわせて募集総額1500億円に達し次第、取り扱い終了。
※新規口座開設の場合は「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、5年ものが金利年1.45％になる。預入金額は10万円以上1円単位で、1人500万円まで。
1位（同率）：あおぞら銀行
・商品名：BANK The 定期
・金利：1.30％
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。一括預入限定。インターネットバンキング・有人店舗（窓口）で預け入れ可能。
3位：SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金
・金利：1.20％
・預入金額：30万円以上（1円単位）
※インターネット限定。
普通預金は、日々の生活費や急な出費に備える「いつでも使えるお金」を置いておくのに適しています。定期預金は、一定期間引き出さないことを前提とする分、金利が高めに設定されており、使い道が決まっていない余裕資金の預け先に向いています。
預入期間によって金利が変わるため、資金の用途や使う時期を考えながら、何年預けるかで選ぶことがポイントです。上手に使い分けて、資産形成に役立てましょう。
(文:All About 編集部)
