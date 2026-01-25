「持ってくれ、体力！」吉岡里帆、誕生日ショットを披露！「笑顔が見られるだけで幸せ」「いい笑顔」
俳優の吉岡里帆さんは1月24日、自身のInstagramを更新。バースデーショットを披露しました。
【写真】吉岡里穂、バースデーショット！
「里帆ちゃんの笑顔が見られるだけで幸せ」吉岡さんは「お祝いメッセージと応援コメント下さり、ありがとうございます」とつづり、20枚の写真を投稿。1月15日に33歳の誕生日を迎えた吉岡さん。バースデーケーキやカード、花束などに囲まれ、さまざまな場所で祝福を受ける笑顔の写真を披露しています。吉岡さんは「ここから何ができるか、どのくらい頑張れるのか、自分との本当の戦いが始まった感じがしています。兎にも角にも誠実さとユーモアを持ってこの1年もお届け致します 何でも挑戦だー！！！ 持ってくれ、体力！」と続けました。
コメントでは「里帆ちゃんの幸せはりほらーの幸せ」「里帆ちゃんの笑顔が見られるだけで幸せ」「わ〜めちゃくちゃ幸せそうな笑顔だ〜」「笑顔が最高です」「皆さんに祝福されて笑顔の里帆さん大好きです」「とってもいい笑顔」と祝福の声が多数寄せられています。
NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演1月4日から放送開始のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、仲野太賀さんが演じる主人公・小一郎（豊臣秀長）の正妻・慶（ちか）で出演する吉岡さん。2025年12月25日の投稿では「今年は大河チームみんなで大プレゼント大会しました」とつづっています。『豊臣兄弟！』での吉岡さんの登場が待ち遠しいですね！(文:福島 ゆき)
