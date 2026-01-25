西武の山村崇嘉内野手（23）が、吉田正尚外野手（32＝ボストン・レッドソックス）からの助言で打撃改良に手応えをつかんだ。

昨季自己最多の71試合に出場し、4本塁打20打点、打率2割4分6厘と自己最高成績を残した6年目の強打者は、スタメン定着へ「逆方向への強い打球」をテーマに掲げる。3年連続で自主トレをともにする吉田にもテーマを伝えると、昨季終盤戦に好結果を残した、バットを寝かせた構えが「滑ってあまり逆方向に飛ばないイメージがあるし、強く当てられない気がする」と指摘された。

バットの構えの位置などを変えると「いい感じ」の打球が増えたという。昨季先発出場の主戦場だった三塁には渡部聖弥外野手（23）が転向する予定。定位置争いはさらに激化するが「誰が、とかではなく自分が打てばいいだけ」とバットで定位置をつかむつもりだ。

25日は、東海大相模高の後輩でドラフト1位の小島大河捕手（22）と埼玉県所沢市内の球団施設で再会した。「もっと静かな子だったのが、自信がついたのか、とてもいい顔になっている。打撃がいいので楽しみ。たくさん勝ち、一緒にお立ち台に上がりたい」と願った。（上岡真里江）