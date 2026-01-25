令和ＪＫは恋愛よりも自分磨き…「やりたいこと」上位は「アカ抜け」「告白される」「制服テーマパーク」
プリントシール機やクレーンゲーム景品などを展開・製造するフリュー株式会社は２５日までに、社内調査機関フリュー「ガールズ総合研究所」で高校１〜３年の女子生徒を対象に実施した「女子高校生（ＪＫ）のうちにやっておきたいこと」についてのアンケート調査結果を公開。令和の女子高生は恋愛よりも自分磨きに重きを置いていることが分かった。
【ＪＫのうちにやりたいこと１０選】
１位：メイクや髪型を研究してアカ抜ける（自分磨き・夢）３８．８％
２位：告白される（恋愛）２６．３％
３位：制服でテーマパークに行く（遊び・課外活動）２５．４％
４位：修学旅行や課外活動で思い出をたくさん作る（学校生活・学校行事）１６．３％
５位：勉強をがんばる（学校生活・学校行事）１５．２％
６位：友達をつくる（学校生活・学校行事）１４．１％
７位：プリを撮る（遊び・課外活動）１０．８％
８位：部活をがんばる（学校生活・学校行事）１０．８％
９位：制服デートをする（恋愛）１０．１％
１０位：推し活で自分の世界を広げる（自分磨き・夢）９．９％
※「恋愛」テーマ設問の「特にない」の選択率が１５．６％だったが“やりたいこと”と定義したため「１０選」から除外
【ＪＫのうちにやりたいことＴＯＰ５―学校生活・学校行事（単一回答）】
１位：修学旅行や課外活動で思い出をたくさん作る
２位：勉強をがんばる
３位：友達をつくる
４位：部活をがんばる
５位：文化祭や体育祭で友達と楽しむ
【ＪＫのうちにやりたいことＴＯＰ５―遊び・課外活動（単一回答）】
１位：制服でテーマパークに行く
２位：プリを撮る
３位：カラオケに行く
４位：卒業旅行に行く
５位：夏祭りや花火大会に行く
【ＪＫのうちにやりたいことＴＯＰ５―恋愛（単一回答）】
１位：告白される
２位：特にない
３位：制服デートをする
４位：一緒に帰る
５位：学校行事で気になる人と写真を撮る
【ＪＫのうちにやりたいことＴＯＰ５―自分磨き・夢（単一回答）】
１位：メイクや髪型を研究してアカ抜ける
２位：推し活で自分の世界を広げる
３位：将来の夢に向けてがんばる
４位：受験勉強をがんばる
５位：アルバイトで社会経験を積む