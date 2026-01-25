東京女子プロレスの３月２９日両国国技館大会でスペシャルタッグマッチに臨む坂崎ユカ＆ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）の夫婦タッグの対戦相手が電撃決定した。

３・２９大会のＰＲ大使を任されているスーパー・ササダンゴ・マシンは２５日、東京女子プロレス両国ＫＦＣホール大会に来場。ＰＲ大使として、両国国技館大会を盛り上げるべく「全員参加でのＰＲ活動として、いろいろなお題を与えていきたい」と宣言。その手始めに甲田哲也代表をリングに上げて「両国国技館を一人で埋めるくらいの力がある、プロレスラー以外のビッグゲストをデビューさせてほしい」と厳命したのだが、事態はそれで終わらなかった。

第２試合後、マイクを手にしたハイパーミサヲが両国国技館大会の坂崎、竹下組の対戦相手に名乗りを上げ、自身のパートナーをササダンゴだと勝手に発表。リングにあわてふためきながら再登場したササダンゴに、ミサヲは「ＰＲ大使のＰＲはプロレス（Ｐ）のリング（Ｒ）に立つもの。だからこのオファーを受けるしかないんです。両国国技館で勝ってプロレス界を激震させる。東京女子、ＤＤＴ、新日本、ＡＥＷ…４団体所属も夢じゃない！」と説き伏せ、これに乗せられたササダンゴも「全団体所属になります！」と宣言し、タッグ出陣を快諾した。