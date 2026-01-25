¸µÌÚÂç²ð»á¡¢µð¿ÍÎÀ¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¸åÇÚ¤Ë¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ö¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ï¤ä¤á¤È¤±¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤À¤é¤±¤À¤¾¡×
¡¡µð¿Í¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÌÚÂç²ð»á¤¬¡¢£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢
¡¡£¹Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢µð¿Í¤ÎÎÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÆþÎÀ¤ÎºÝ¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤¬£³£°Ëü±ß¤ÎËí¤È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò»ý»²¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¸µÌÚ¤µ¤ó³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©¤Ê¤Ë»ý»²¤·¤¿¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ê¤ó¤«Çã¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡¸µÌÚ»á¤ÎÆþÃÄ»þ¤Ï¡¢ÎÀ¤¬·úÀßÃæ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²¾½»¤Þ¤¤¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀèÇÚ¤È£²¿ÍÉô²°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¡Ö¤¢¤ìÇã¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍ×µá¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹â¹»¤ß¤¿¤¤¤Ë¸·¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¬ÎÀ¤ÎÅÅÏÃÅöÈÖ¤òÃ´Åö¤·¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤ÇÉô²°ÈÖ¹æ¤ò²¡¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢£³³¬·ú¤Æ¤À¤Ã¤¿²¾½»¤Þ¤¤¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤¬¤Ê¤¯¡¢¸µÌÚ»á¤¬ÅÅÏÃÅöÈÖ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢£³³¬¤Þ¤Ç¹Ô¤¡ÖÃ¯¡¹¤µ¤ó¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤ÎÍÑ¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÀèÇÚ¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤´ÍÑ·ï¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÅÅÏÃÁê¼ê¤ËÊ¹¤¯¤Ê¤É¡¢¡Ö²¿±ýÉü¤â¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÊÅÅÏÃÅöÈÖ¡£¤¢¤ì¤¬£±ÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÀ¤Î·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î»þÂå¤ÏÎÀ¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤Î¤¬Ì¿·ü¤±¡×¡ÖÊ½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤ª¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¸À¤¤Ìõ¤¬¤¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ß¡¢¡ÖÁª¼êÆ±»Î¤ÏÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤ÎÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÅöÁ³¥»¥³¥à¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸µÌÚ»á¡£Ìç¸Â¤Ï¡ÖÌë¤Î£±£°»þ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÎÀ¤Î³°¤Ë¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¡Ö¤¤¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Ìõ¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤â²¿¿Í¤«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Öº£¤ÎÁª¼ê¤¬È´¤±½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤á¤È¤±¡ª¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ï¤ä¤á¤È¤±¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤À¤é¤±¤À¤¾¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖÅú¤·¤¿¡£