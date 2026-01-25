裁判官や検察官など司法分野に関わる仕事を目指す若者が減る中、高校生に仕事の魅力を伝える「刑事司法セミナー」が大阪市で開かれました。

若い世代に刑事司法について理解を深めてもらおうと、きょう、大阪市で開かれたのは、「刑事司法セミナー」です。

「司法教育支援協会」が主催したセミナーでは、裁判官や検察官、弁護士のほか、警察官、刑務官、保護観察官といった刑事司法に関わる人たちが、高校生およそ50人に、事件が起きてから犯人が更生するまでの役割を解説しました。

自由に質問できる時間も設けられ、高校生から「被告に感情移入することはあるか」と質問された裁判官は、「当然ある。仕方なく罪を犯した人もいて、執行猶予をつけて反省を促すこともある」などと答えていました。

参加した高校1年の女子生徒は、「検察官や裁判官も悩んだり迷ったりすることを知り、身近に感じることができた」と話しました。

このセミナーが関西地方で開かれたのは初めてで、主催した団体の熊田彰英弁護士は「司法のリアルな世界で働いている人たちの熱量や考え方を知るのは、代え難い経験だ」「東京との情報格差を埋めるために、地方でもセミナーを開いていきたい」と話していました。