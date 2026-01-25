鹿島MF三竿健斗の妻・元日テレ後藤晴菜アナが第2子出産を報告「たくさんの愛を注いでいきたい」
鹿島アントラーズに所属するMF三竿健斗の妻で元日本テレビアナウンサーの後藤晴菜さんが25日、第2子の誕生を公表した。
後藤さんはインスタグラム(@haruna_goto)で写真とともに「先日、女の子を出産し4人家族の毎日が始まりました」と報告。「長い入院期間を頑張って待っていてくれた長女、家族で出産の日を迎えられるようタイミングを図ってくれた次女。2人の可愛い娘たちにたくさんの愛を注いでいきたいと思います」と綴った。
三竿と後藤さんは2021年10月に結婚を発表。2022年10月に第1子となる長女が誕生した。
