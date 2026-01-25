長野久義氏「いつ見てもカッコいい」と原辰徳氏への変わらぬ憧れ語る 原氏の印象に残る言葉とは
巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が25日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。憧れていた選手を明かした。
今年1月4日の初回放送から早くも4回目。今回は、ファンにとってはいまだベールに包まれている感がある長野氏を掘り下げるための一問一答企画がオンエアされた。
「一番憧れていた選手」については「原辰徳選手」と回答。その後、改めて聞かれると「やっぱり子供のころから見てましたし。いつお会いしてもず〜っと変わらないですね。ずっと若いままの原さんで、いつ見てもカッコいいと思います」と前巨人監督でもある“永遠の若大将”原辰徳氏（67）への憧れを語った。
そして、原氏にかけられた言葉で一番印象に残っていることを聞かれると「やっぱ“お前さん”ですね」と楽しそうに回答するなど、現役時代と変わらずおちゃめなところを見せた長野氏。
「誰にでもなれるとしたら」の質問に「大谷翔平選手」と答えたことについては「世界で一番上手な野球選手なんで。楽しいだろうなと思います、野球やってたら。何が凄いって僕なんかが言えるようなあれじゃないですね。全部が凄いです。凄すぎます。あんまり本当は僕なんかが言えるような選手じゃないので。こういう質問だったのでちょっとお話ししましたけど」とどこまでも謙虚な長野氏だった。
【長野久義氏がファンのために答えた一問一答】
――一番好きな食べ物は？
「ハンバーガーです」
――苦手な食べ物は？
「いっぱいあり過ぎて言えません」
――一番お気に入りの映画は？
「タイタニック…。いやいやいや。007です」
――好きなテレビは？
「シューイチ」
――好きな動物は？
「犬」
――自分の長所と短所を一言で表すと。
「長所はありません。短所は…人見知りです」
――座右の銘、モットーは？
「………パス！」
――ストレス発散方法は？
「買い物です」
――今日が地球最後の日なら何をする？
「富士山に登ります」
――プロ野球選手になって良かったことは？
「皆さんに応援してもらえたことです」
――逆にプロ野球選手になって大変だったことは？
「皆さんに文句言われたことです」
――10年前の自分に声をかけるとしたら？
「もっと練習しろ！」
――引退したんだなと感じる瞬間は？
「お酒飲んでて、今まではドーピングの検査があるのでサプリみたいなの飲めなかったんですけど、それを飲んだ時です」
――一番憧れていた選手は？
「原辰徳選手です」
――誰にでもなれるとしたら誰になりたいですか？
「いやぁ〜…大谷翔平選手ですね」
――最近一番テンションが上がったことは？
「………パス！」
――最近思わず笑ったことは？
「ボンボンドロップシールを見たことです」
――最近へこんだことはありますか？
「へこんだことは…ないです！」
――最近買って良かったものは？
「なんだろ…。ユニクロのカシミアのヒートテックです」
――いま一番ほしいものは？
「もう一枚…カシミアのヒートテックほしいです」
――いま一番行きたい場所は？
「行きたい場所はトロントですね」
――いま一番挑戦してみたいことは？
「えーーー…ラジオのパーソナリティーです」