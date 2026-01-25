静岡県高校サッカー新人戦準々決勝が２５日に行われ、ベスト４が決まった。藤枝東は藤枝明誠との「ダービー」を１―０で制し、１年前に０―４で敗れた借りを返した。前半１９分にＦＷ増田瑛斗（２年）が先制点を奪うと、明誠のロングスロー攻勢をＧＫ吉田悠真（２年）が防ぎ切った。静岡学園は８―０で浜松東に大勝。磐田東は２年連続、常葉大橘は６年ぶりに４強入りした。準決勝は３１日に行われる。

藤枝東・増田はチャンスを逃さなかった。前線からのプレスが奏功し、主導権を握り続けて迎えた前半１９分。左サイドを突破したＭＦ望月瑠斗（２年）のシュートが、相手に当たってゴール前に転がったところを押し込んだ。

昨夏からエースＦＷ木全悠太（３年）と併用の形で先発を務めてきた。今月３日から行われた「裏選手権」ことニューバランスカップでも準優勝に貢献。しかし足を痛めてしまい、２４日の３回戦で復帰したばかり。「こぼれ球に詰めようと思っていた」と今大会初ゴールを喜んだ。

絶対に負けられない相手だった。「同じ市内のチーム」という特別な意識もあるが、ちょうど１年前の新人戦準々決勝で、０―４で完敗していた。その後の県総体や県選手権では雪辱したものの、その勝利では忘れられない「悔しさがありました」。

後半の明誠の猛攻も全員ではね返した。ロングスローで何度もゴール前まで攻め込まれたが、身長１７０センチのＧＫ吉田が跳び上がってガッチリとキャッチ。風も強く難しい状況だったが、「覚悟を持って前に出ました」と胸を張った。「藤枝ダービー」の勝利に「新年の１発目で勝ったことで勢いがつきます」と声を弾ませた。

決勝点をアシストした望月も、「無失点で勝てたことは大きい」と大きくうなずいた。６年ぶりの優勝まで、あと２つ。次の常葉大橘戦もチーム一丸で勝つ。（里見 祐司）