■＜DIALOGUE＋Festa!!＞

2026年5月10日(日)Spotify O-EAST

https://dialogue-music.jp/live/20260510_festa/

■1部「DIALOGUE＋Festa!! DAY stage -Collaboration with リスアニ！-」

・時刻：13:45開場／14:30開演

・出演：

DIALOGUE＋、KOTOKO、青木陽菜

DIALOGUE＋バンド

Guitar：佐々木侑太 / Bass：黒須克彦/ Keyboards：今井 隼 / Drums：鈴木浩之 / Manipulator：篠崎恭一

■2部「DIALOGUE＋Festa!! NIGHT stage」

・時刻：18:15開場／19:00開演

・出演：

DIALOGUE＋、パスピエ、多次元制御機構よだか

DIALOGUE＋バンド

Guitar：佐々木侑太 / Bass：黒須克彦/ Keyboards：今井 隼 / Drums：鈴木浩之 / Manipulator：篠崎恭一

※開場・開演時間は変更となる場合がございます。

【チケット販売に関しまして】

＜チケット種＞

◆各部1階スタンディングチケット：8,800円（税込） ※整理番号順入場

◆各部2階座席チケット：9,300円（税込） ※座席指定

◆1階グッズ付き通しチケット：18,800円（税込） ※整理番号順入場

◆2階グッズ付き通しチケット：19,800円（税込） ※座席指定

※別途ドリンク代（600円）がかかります

「Team D＋」＆「きゃにめ」先行

対象チケット：全券種

申込受付期間 2026/01/25(日) 〜 2026/02/15(日) 23:59

抽選結果発表 2026/02/18(水) 19:00以降

支払手続期間 2026/02/18(水) 19:00 〜 2026/02/21(土) 23:59

「Team D＋」枚数制限：1会員につき いずれか1券種 ２枚まで（お連れ様は会員でなくても入場可能です）

「きゃにめ」枚数制限：いずれか1券種 2枚まで（どなたでも応募可能です）