DIALOGUE＋、初主催フェス＜DIALOGUE＋Festa!!＞開催決定
声優アーティストユニット・DIALOGUE＋が主催する初のフェス＜DIALOGUE＋Festa!!＞が、5月10日にSpotify O-EASTにて開催されることが決定した。
昼の部「DAY stage」はリスアニ！協力のもと、アニソンシーンを熱く盛り上げる3マンライブ。アニソン界のレジェンド・KOTOKO、そして新世代から青木陽菜が参戦。DIALOGUE＋も本気の生バンド編成＆全力のダンスで迎え撃つ。
夜の部「NIGHT stage」はこれまでDIALOGUE＋に多くの楽曲を提供しているパスピエ、多次元制御機構よだかを迎えての開催。こちらもDIALOGUE＋バンドと共に、全身全霊、全力で臨むとのこと。
チケットは現在、DIALOGUE＋オフィシャルファンクラブアプリ「Team D＋」ならびに「きゃにめ」にて最速先行申し込みを受付中だ。
DIALOGUE＋は2025年より、自分たちとの音楽と一層向き合い、真摯に取り組んできた一つの集大成として2026年8月2日(日)にLINE CUBE SHIBUYAにてワンマンライブ＜Dear Our Summer＞を開催する。今回のライブはこの聖地でのライブに向けたさらなる成長を描く＜ROAD TO LINE CUBE＞の終盤戦において、初となる主催フェスとなっている。
■＜DIALOGUE＋Festa!!＞
2026年5月10日(日)Spotify O-EAST
https://dialogue-music.jp/live/20260510_festa/
■1部「DIALOGUE＋Festa!! DAY stage -Collaboration with リスアニ！-」
・時刻：13:45開場／14:30開演
・出演：
DIALOGUE＋、KOTOKO、青木陽菜
DIALOGUE＋バンド
Guitar：佐々木侑太 / Bass：黒須克彦/ Keyboards：今井 隼 / Drums：鈴木浩之 / Manipulator：篠崎恭一
■2部「DIALOGUE＋Festa!! NIGHT stage」
・時刻：18:15開場／19:00開演
・出演：
DIALOGUE＋、パスピエ、多次元制御機構よだか
DIALOGUE＋バンド
Guitar：佐々木侑太 / Bass：黒須克彦/ Keyboards：今井 隼 / Drums：鈴木浩之 / Manipulator：篠崎恭一
※開場・開演時間は変更となる場合がございます。
【チケット販売に関しまして】
＜チケット種＞
◆各部1階スタンディングチケット：8,800円（税込） ※整理番号順入場
◆各部2階座席チケット：9,300円（税込） ※座席指定
◆1階グッズ付き通しチケット：18,800円（税込） ※整理番号順入場
◆2階グッズ付き通しチケット：19,800円（税込） ※座席指定
※別途ドリンク代（600円）がかかります
「Team D＋」＆「きゃにめ」先行
対象チケット：全券種
申込受付期間 2026/01/25(日) 〜 2026/02/15(日) 23:59
抽選結果発表 2026/02/18(水) 19:00以降
支払手続期間 2026/02/18(水) 19:00 〜 2026/02/21(土) 23:59
「Team D＋」枚数制限：1会員につき いずれか1券種 ２枚まで（お連れ様は会員でなくても入場可能です）
「きゃにめ」枚数制限：いずれか1券種 2枚まで（どなたでも応募可能です）
■DIALOGUE＋ LIVE 2026＜Dear our Summer＞
2026年8月2日(日)LINE CUBE SHIBUYA
https://dialogue-music.jp/live/20260802_dear-our-summer/
16:00開場／17:00開演
【チケット】
・グッズ付きチケット：14,000円（税込） ※座席エリア確約なし
・通常チケット：8,800円（税込） ※座席エリア確約なし
＜女性エリア＞
・グッズ付きチケット：14,000円（税込） ※2階下手ブロック・前方優先なし
・通常チケット：8,800円（税込） ※2階下手ブロック
※全席指定
・内容：バンドライブ
・出演：DIALOGUE＋
DIALOGUE＋バンド
Guitar：佐々木侑太 / Bass：黒須克彦/ Keyboards：今井 隼 / Drums：鈴木浩之 / Manipulator：篠崎恭一
■DIALOGUE＋バラエティイベント＜D＋GAMES OFFLINE＞
2026年2月14日(土)横浜ランドマークホール
https://dialogue-music.jp/live/20260214_d-games/
《昼の部》「ゲーム部体験入部会」
時刻 13:30開場 ／ 14:00開演 ／ 15:30終演予定
＜チケット＞
通常チケット：6,000円（税込）
出演 内山悠里菜・稗田寧々・鷹村彩花・飯塚麻結
《夜の部》「D＋GAMES Vol.3 - OFFLINE -」
時刻 17:30開場 ／ 18:00開演 ／ 19:30終演予定
＜チケット＞
通常チケット：6,000円（税込）
出演 内山悠里菜・守屋亨香・緒方佑奈・村上まなつ
※別途ドリンク代（600円）がかかります
※全席指定
■きゃにめ&配信限定シングル「Super Sonic Loguenizer」
2026年1月14日 発売
https://dialogue-music.jp/discography/29_super-sonic-loguenizer/
・初回限定盤（2CD）
BRCG-70031 / 3,850円（税込）
・メンバー盤（CD only）全8種 各2,000円（税込）
内山悠里菜 盤 SCCG-00183
稗田寧々 盤 SCCG-00184
守屋亨香 盤 SCCG-00185
緒方佑奈 盤 SCCG-00186
鷹村彩花 盤 SCCG-00187
宮原颯希 盤 SCCG-00188
飯塚麻結 盤 SCCG-00189
村上まなつ 盤 SCCG-00190
＊初回限定盤（2CD）
＜封入特典＞
フルカラーブックレット（P24）
特典LIVE CD
「ライブハウスツアー『カクノゴトキロックンロール！』＠KT Zepp Yokohama」(2025年6月15日公演)
初回生産限定封入特典：集合絵柄トレカ（1種）
・収録楽曲
1. Super Sonic Loguenizer
作詞・作曲：田淵智也 編曲：Kijibato
2. Super Sonic Loguenizer(Instrumental)
＊メンバー盤（CD only）【全8種】
＜封入特典＞
フルカラーブックレット（P24）
＜初回生産限定封入特典＞
ソロカット絵柄トレカ（各メンバー 1種）
・収録楽曲
1. Super Sonic Loguenizer
作詞・作曲：田淵智也 編曲：Kijibato
2. Super Sonic Loguenizer(Instrumental)
3. アナザーテイクトラック