「髪型分からん」な40・50代へ！ 白髪ぼかし × レイヤーでつくる【大人のトレンドヘア】

髪型を変えたいけれど、どんな髪型が今の自分に似合うのか分からない……。古臭い髪型になっていないか心配……。そんな40・50代は、ぜひチェックしてみて。ハイライトやヘアカラーで白髪をぼかしつつ、レイヤーカットで抜け感を引き出したヘアスタイルなら、今っぽくイメチェンできるかも。今回は、40・50代女性が参考にしてほしい「大人のトレンドヘア」をご紹介します！

抜け感のあるレイヤーボブ

少し長めのボブの表面にレイヤーカットを入れ、細いハイライトで軽やかに仕上げたヘアスタイル。短いレイヤーをつまむようにワンカールさせることで、直線的なシルエットの中に柔らかな動きが生まれています。ダークトーンのベースに対しコントラストの強いハイトーンのハイライトがオシャレに映えて、白髪が伸びてきてもデザインカラーの一部のようになじんで目立たないはず。

洗練されたミディアムヘア

@sakosakosakosakoさんが、「白髪ぼかしにも◎」とコメントしているカラーリングは、オリーブグレージュをベースに、ごく細いハイライトを散りばめています。ともすると野暮ったく見えることもあるミディアムレングスは、レイヤーカットを入れることでシャレ感アップできそうです。ハイライトがレイヤーの毛流れを引き立てて、白髪で悩んでいたとは思えないような仕上がりに。

今っぽくイメチェンしたい人におすすめ

@hanae.yamaguchiさんが「細いナチュラルな白髪ぼかしハイライトを入れた後、オリーブグレージュに染めました」と解説しているこちら。ベースのカラーとのコントラストを控えめにしたハイライトでも、白髪を目立ちにくくする効果に期待できそうです。ウルフヘアのようなエッジをきかせたシルエットは、今っぽくイメチェンしたい人に特におすすめ。

フェミニン & オシャレにきまるハイレイヤー

女性らしいヘアスタイルが好きだけど、少し爽やかさも欲しい……。そんな人は、高い位置から大胆にレイヤーカットを入れて、くびれたシルエットに仕上げるのもいいかも。@katayu1204さんが「暗めミルキーカラー」とコメントしている透明感のあるカラーリングは、白髪があるからこそ楽しめるまろやかな発色と言えそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@dimo_and_kazuma様、@sakosakosakosako様、@hanae.yamaguchi様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里