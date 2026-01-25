SHE’S、アニバーサリーイヤー・プロジェクト始動。4月ビルボードライブ開催へ
SHE’Sが結成15周年・メジャーデビュー10周年を記念したアニバーサリーイヤー・プロジェクトを始動させた。その1つとして、今年4月に2度目となるビルボードライブが開催される。
1月25日に、SHE’S公式YouTubeチャンネルにて今年初となるYouTube生配信を行ったSHE’S。生配信を通じてアニバーサリーイヤー・プロジェクトが始動し、15個のスペシャルトピックをファンと共有していくことが発表された。
プロジェクトに数えられている4月のビルボードライブ公演は、横浜・大阪の２会場にて行われる。開催発表と合わせて「SHE”Zoo”」会員最速先行の受付もスタート。
さらに、周年を記念したアーティスト写真・周年ロゴと合わせ周年特設サイトもオープンとなった。今後、15個のスペシャルトピックが順次公開になっていく予定だ。
SHE’Sは2月22日より、東名阪での対バンツアー＜SHE’S UNION Tour 2026＞を開催。年間を通じて周年イヤーを駆け抜けていく。
■＜SHE’S in Billboard Live＞
2026年
4月12日(日) ビルボードライブ横浜
第1部 open14:00 / start 15:00
第2部 open17:00 / start 18:00
4月19日(日)ビルボードライブ大阪
第1部 open14:00 / start 15:00
第2部 open17:00 / start 18:00
料金：サービスエリア￥8,900〜 / カジュアルエリア￥8,400〜(※1drink付)
【全席チケット型アクリルキーホルダー付き】
※全て税込料金。
※ご飲食代は別途ご精算となります。
※お席には指定料が必要な席種がございます。詳細は以下会場HPにてご確認ください。
・Billboard Live YOKOHAMA
http://www.billboard-live.com/club/y_index.html
・Billboard Live OSAKA
http://www.billboard-live.com/club/o_index.html
■SHE”Zoo”会員最速先行 ※抽選
受付期間：1月25日(日)21:00〜2月1日(日)23:59
公演特設サイト：https://fc.she-s.info/feature/shes_billboardlive
◾️＜SHEʼS UNION Tour 2026＞
2026年
2月22日（日）名古屋 DIAMOND HALL
open 16:30 / start 17:30
guest：レトロリロン
2月23日（月・祝）大阪BIGCAT
open 17:45 / start 18:30
guest：ねぐせ。
3月2日（月）Zepp Shinjuku (TOKYO)
open 17:30 / start 18:30
guest：NELKE
▼料金
スタンディング：￥5,500（税込）
※ドリンク代別途
※年齢制限：未就学児入場不可 小学生以上有料
▼チケット一般発売
1月18日（日）10:00~
URL：https://tix.to/UNION2026
