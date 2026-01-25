お笑いコンビ「デンジャラス」の安田和博（58）が25日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。お笑いタレント・劇団ひとり（48）が、あの大物芸人に“大激怒”していたと暴露する場面があった。

「ダチョウ倶楽部」が結成40周年を記念し、初の大型お笑いライブを行うと発表された。公式サイトでは有吉弘行、出川哲朗、松村邦洋、土田晃之、カンニング竹山、「コント赤信号」渡辺正行、野呂佳代といった豪華メンバーが集結すると告知していた。

そこで安田が上島竜兵さんの誕生日（1月20日）を祝うため、太田プロ芸人による飲み会があったと報告。イベントの話で盛り上がっていたというが「（ひとりが）チラシを見たときに、自分の名前がないことに気づいて。大激怒っていう。“どうなってんですか、リーダー!俺、野呂佳代より下ですか?”って」とひと悶着があったという。

有吉が「スケジュールの都合なのかな?」と質問すると、安田は「いや、違いますよ。ただ名前がないだけです、本当に」と単純なミスだったといい「なんだったら3カ月ぐらい前からOK出してるっていう。ご立腹ですよ、凄い怒ってましたもん」と笑いながら話していた。