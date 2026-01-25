【今週の注目アイテム5選】動画撮影もできる新感覚チェキにパウダーブルーなリモワ

日常にちょっとしたワクワクをプラスしたい人へ、GoodsPress Web編集部が選んだ最新アイテム5選をお届けします。

縦持ちスタイルで昭和・平成の映像を楽しめるチェキや、知性と品格を纏うリモワのパウダーブルーコレクション、正月太り解消にぴったりのトレイルシューズまで――。

毎日の暮らしや趣味の時間を、楽しく、豊かで、ちょっと贅沢に変えてくれるアイテムが勢ぞろいです。

1. 令和に蘇る縦持ちカメラ「instax mini Evo Cinema」

元祖家庭用ビデオともいえる8ミリフィルムカメラを彷彿とさせる新製品「instax mini Evo Cinema」が登場します。

1960〜70年代に普及した縦持ちの8ミリカメラ、富士フイルム「シングル8」の系譜を感じさせる本機は、縦持ちで最大15秒の動画撮影が可能。撮影した動画はその場でチェキプリントでき、QRコードでも共有できます。1930年から2020年までの時代を再現するエフェクトダイヤルにより、映像だけでなく音声まで時代感を演出できるのが最大の特徴です。

スマホ全盛の時代に、あえて“撮る表現”を楽しむ新しい動画デバイスです。

2. 知性と品格を纏う、リモワのパウダーブルーコレクション

大人になるにつれて、モノに対する価値観は「安くて使えればいい」から「本当に良いものを長く使いたい」へと変化していきます。そんな大人が一生憧れるアイテムのひとつが、1898年創業のドイツ発スーツケースブランド、リモワです。航空機産業の技術を取り入れた軽量かつ頑丈な作りや、アルミニウム素材とリブデザインは、120年以上にわたり世界中のビジネスパーソンを魅了してきました。

今回登場したのは、知的で爽やかな印象のパウダーブルーを採用した3アイテム。レザー製の「Distinct Cabin」、アルミとレザーを融合した「Original Twist Cabin」、小ぶりな「Personal クロスボディバッグ」は、質実剛健さと洗練を兼ね備えています。

高価だからこそあえてラフに使うことで洒落感が生まれ、持つ人の格を高めてくれる“一生モノ”のアイテムといえるでしょう。

3. 正月太り解消の第一歩に、山を歩くという選択とALTRA「TIMP 6」

正月太りや体力低下を感じつつも、走ったりジムに通ったりするのはハードルが高いと感じる人にとって、低山や近場のトレイルを歩くことは現実的で続けやすい運動です。登山靴ほど重くなく、十分なグリップ力も欲しいという悩みに応えるのがトレイルランニングシューズで、なかでもALTRAの「TIMP 6」はバランスの良さが魅力の一足です。

軽さや安定性に極端に寄らず、歩く・走る・長時間動くことを1足で支える設計はそのままに、最新作では細部を改良。スタックハイト30mmのクッションは突き上げを和らげつつ地面感覚を確保し、Vibram Megagripのアウトソールが路面を選ばない安心感を提供します。柔軟なアッパーと改良されたフィット感により、長時間でも快適です。

4. 装飾に頼らず仕立てで魅せるプレザージュの美学

近年のファッションでは、仕立ての良さや佇まいで魅せるクラシカルな装いが再評価されています。その流れの中で注目したいのが、セイコー プレザージュから登場した現行唯一のトノー型ケースを採用する新作「SART013」です。

日本の美意識を体現するプレザージュは、装飾に頼らず素材や仕上げで魅せる機械式時計ブランド。本作のトノー型ケースは、柔らかな曲線で腕に自然に沿い、控えめながら気品を感じさせます。ダイヤルには伝統技法である琺瑯を採用し、横澤満氏監修のもと高い完成度を実現。1895年製の懐中時計をモチーフにしたローマ数字や24時表示もクラシカルな魅力を高めています。

約72時間のパワーリザーブを備える実用性も兼ね備え、節目となる年の一本にふさわしいモデルといえるでしょう。

5. 防水×保温×スマホ対応の最強冬グローブ

冬の釣りやアウトドアで手が濡れると、寒さが何より辛い。そんな時に便利なのが、DRESSの全天候型防水ニットグローブ（4180円）です。

外側のニット、中層の防水メンブレン、内側の保温裏地による3層構造で、水の侵入を防ぎつつ防風・保温機能も備えています。シームレス編みで指の動きやすさを確保し、スマホ操作にも対応。手のひらには滑り止め付きで、自転車や荷物の取り扱いにも便利です。

釣りはもちろん、キャンプ、洗車、ガーデニング、サイクリング、スノボなど幅広いシーンで活躍します。初回ロットは完売、3月中旬に再入荷予定で予約受付中です。

