横顔が美しいと思う「50代男性俳優」ランキング！ 「木村拓哉」を大きく上回った1位は？
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×50代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では「50代男性俳優の横顔」に注目したランキングを紹介します。さまざまなドラマや映画で、50代の男性俳優が活躍中です。イケオジと呼ばれる俳優も多く、顔の美しさに注目している人も多いでしょう。
それでは、「横顔が美しいと思う50代男性俳優」ランキングの結果を紹介します。
※本ランキングは、2025年12月8日時点で50代の男性俳優を対象にしています
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位には木村拓哉さんが選ばれました。木村さんは、アイドルグループ・SMAPのメンバーとしてデビューし国民的な人気を獲得します。個人では俳優業で大ブレークし、これまで『ロングバケーション』（フジテレビ系）、『ビューティフルライフ』（TBS系）などに出演。『教場』シリーズの新作も注目を集めているところです。
50代になった現在も多くの人から愛され、公式Instagramでは横顔も数多く披露しています。鼻が高いので横顔が美しく、日本を代表するイケメンだと言えるでしょう。
回答者からは、「どの角度からでも美しいが、横向きの時の耳下から顎のラインがきれい」（40代女性／岩手県）、「顔のバランスがよく、横から見ても美しいから」（30代女性／神奈川県）、「真正面も男前だが、さりげない横顔はたまらなく美しい」（50代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位には竹野内豊さんが選ばれました。竹野内さんは、モデルとして芸能活動をスタートし、1994年にドラマ『ボクの就職』（TBS系）で俳優としてデビュー。ドラマ『ビーチボーイズ』（フジテレビ系）、映画『冷静と情熱のあいだ』などがヒットし、大ブレークを果たします。
現在まで数多くのヒット作に出演し、2025年はNHK連続テレビ小説『あんぱん』や、映画『雪風 YUKIKAZE』に参加しています。年齢を重ね渋さが増している竹野内さんは、ORICON NEWSが発表する「男性が選ぶ“なりたい顔”ランキング」で5連覇を達成したことも。男女問わず愛されるイケメンとして、票を集めました。
回答者からは、「男性化粧品のCMに出ていてカッコ良過ぎて同じ物を買いました」（20代男性／東京都）、「顔が濃いめなので横から見るとコントラストがきれい」（20代女性／京都府）、「横から見た時の輪郭がきれいで、特に鼻筋が整っていると感じる」（30代男性／富山県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
