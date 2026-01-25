【マンガ】お金持ち体質が一日の終わりにする「3つの習慣」って？
お金持ち体質の人の中には、さまざまな習慣を実践している人が少なくありません。では、実際に、一日の終わりにやっている習慣には、どのようなものがあるのでしょうか？ 元銀行員でAll About マネーガイドの飯田道子さんがエピソードをもとに教えてくれました。
原案：飯田道子（ファイナンシャルプランナー）
マンガ：のいぷらこ（@pulacopulaco）
(文:あるじゃん 編集部)
習慣1：振り返りの時間を持つお金持ちの人やセレブといわれる人の多くは、その日一日の振り返りをしています。
習慣2：記録に残す振り返りと少し似ているのですが、お金持ち体質の人の場合、日記やメモをつけている人が多いです。
習慣3：家族と話す家族と一緒に暮らしている場合には、今日はどんな一日だったのか、などの話をする機会を設けています。
