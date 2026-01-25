「顔が溶けてますね」庄司智春、6歳誕生日の娘との親子ショット！「ニヤけてる」「ラブリーで可愛い」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは1月24日、自身のInstagramを更新。6歳の誕生日を迎える次女との親子ショットを披露しました。
【写真】庄司智春、次女との親子ショット！
「庄司さん顔が溶けてますね」庄司さんは「次女 6歳の誕生日の前夜 5歳最後の写真 最高だ 自作でカウントダウンカレンダー作って ずっと楽しみにしてた 超可愛い」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、6歳の誕生日前夜の次女と庄司さんとの親子ショットで、庄司さんの優しそうな笑顔が印象的な写真。2枚目では、次女自作の誕生日までのカウントダウンカレンダーを披露しています。
コメントでは「かわいがってるのが表情からもわかりますね」「ニヤけてる」「庄司さん顔が溶けてますね」「カウントダウンかわいすぎます！」「カレンダーがラブリーで可愛いですね」などの声が寄せられています。
「庄司がお父さんでよかったねぇ」21日の投稿では、お正月に家族旅行で訪れたアメリカ・セドナでの写真を投稿し、“我が家にとっての”初日の出をバックに、庄司さんが長女、次女、長男を1人ずつ愛おしそうに抱き締める姿を披露しています。コメントでは「すごいいい写真」「なんか泣いた」「もう最高 めっちゃ最高」「庄司がお父さんでよかったねぇ」「ミキティとは？？」「ミキティとハグしてる写真も見たかったなぁ」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
