タレントの藤田ニコル（27）が24日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）に出演し、出産後に「戻る席あるのかなあ」と心境を吐露した。

今年ブレークするものを予想するコーナーで、リスナーから人気アニメ「ラブライブ！」シリーズ発の女性声優3人組ユニット「AiScReam（アイスクリーム）」の降幡愛の名が挙げられた。降幡は、「ダウンタウン」浜田雅功との共演でどつかれたり、ヘッドロックされるなどのシーンもあり、2026年のバラエティクイーンになるのでは？と予想したもの。

藤田はメールを読み上げた後「私がお休みしている間に、私も戻る席あるのかなあ、と一瞬思っちゃった…あるのかなあ」と語り「誰がいるんだろう。自分がいなくなったところに誰が呼ばれているんだろう。ギャルタレント…でも、今来ているのっているのかなあ。ゆうちゃみの次で…みりちゃむちゃんとか…誰？あんまいないよね。でもeggのとかの子って、結構面白いんだけどな。なかなか出てこないよね」と語った。

また、「バラエティにあこがれるって少なくなってきているんだろうな。切ないよな。私世代がギリギリなんだろうね。バラエティ大好き、憧れるっていうの。それより女優さんとかアーティストに憧れるのが多い気がするな」とし、「誰かいるのかな。意外に空いているかな」と続けた。

藤田は俳優の稲葉友と約3年間の交際を経て、2023年8月4日に結婚。昨年12月に第1子妊娠を発表した。