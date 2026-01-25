沿道が市民やファンらでぎっしり埋まったパレード＝２５日、相模原市中央区

１月２、３日の箱根駅伝で３年連続９度目の総合優勝を果たした青山学院大陸上競技部のパレードが２５日、同大相模原キャンパス（相模原市中央区）最寄りのＪＲ淵野辺駅周辺で行われた。沿道は市民やファンらでぎっしりと埋まり、地元と優勝の喜びを分かち合った。

地元の商店会や自治会などによる実行委員会が主催した。パレード出発時にバスの上からあいさつした原晋監督は箱根駅伝での劇的な逆転を振り返り、「相模原代表として戦ってきた。みなさんのご声援のおかげ」と感謝。「今日はみなさん、輝いて帰ってください。『輝け大作戦』スタート！」と沸かせた。

選手たちを乗せたバスは約３００メートルをゆっくりと走行。沿道からは選手の名前や「ありがとう」という声が飛び、監督らが笑顔で手を振って応えた。

同大ＯＧの会社員林瑞枝さん（４５）＝同区＝は「母校の選手たちが頑張ってくれて、こんなに強くなるなんて。夢にも思っていなかったので、うれしい」。往路も小田原市内で応援したといい、息子の泰誠さん（８）は「今日は全１０区の選手たちを近くで見られてよかった」と笑顔で話していた。