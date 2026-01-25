「ファウル・テリトリー」が投稿…「ショウヘイ・オオタニ、満面の笑み！」

ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部が主催する夕食会に出席し、全編英語によるスピーチを披露した。約2分19秒わたる堂々としたスピーチと、シックなスーツ姿、そして柔らかな笑顔が映し出された姿に、国内外のファンから絶賛の声が寄せられた。

大谷はスピーチで、招待への感謝に加え、代理人ネズ・バレロ氏やドジャースのフロント、チームメート、裏方スタッフ、そして同席した真美子夫人ら家族への感謝を丁寧に述べた。静かな口調ながらも温かみのある語り口で、「私の人生を豊かにしてくれている愛する妻・真美子とデコピン。いつもそばにいてくれて感謝しています」と締めくくり、会場は和やかな空気に包まれた。

この様子を紹介したのは、今回の夕食会をYouTubeでも配信した米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」の公式X（旧ツイッター）。「ショウヘイ・オオタニ、満面の笑み！」として、夕食会を心から楽しむ大谷の姿をピックアップした。

この投稿には「ショウヘイ・オオタニの笑顔は世界を平和にする」「正直言って、このスーツを着るとクール」「いつものようにGOATはカッコいい」「この男はどれくらい大きんだ？」「本物のジェントルマン」「本当に可愛い」といった英語のコメントが相次いだ。また日本のファンからも「この笑顔を見るだけで嬉しくなる……やっぱりオオタニさん最高」「素敵すぎる」「世界の大谷翔平」「休憩でスマホ開いたら鼻血出るかと思った」「めちゃくちゃかっけえな」「今年のスーツも決まっております」「貫禄谷」など称賛の声が殺到していた。（Full-Count編集部）