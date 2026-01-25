高級感があってだれより目立つ♡ ラウンジ飲みでまといたい【デコラ服】コーデ特集

一緒に飲むのが女のコなら、感度の高いファッションで挑むのがマスト！そこで今回は、女友だちがついマネしたくなる「デコラ服」のコーデ術を3つご紹介します。普段よりちょっとぜいたくして、ホテルで飲む♡ そんなときには、だれより目立つコーデで勝負するのが◎。

ちょっとぜいたくなラウンジ飲みは【デコラ服】でとにかく目立ってく！ 普段よりちょっとぜいたくして、ホテルで飲む♡ そんなときには 、装いもいつもより高級感があってだれより目立つコーデで勝負してみて！ INFORMATION BALCON TOKYO 住：東京都港区六本木3-15-17 三井ガーデンホテル六本木プレミア 14F

☎︎：050-3159-8885

営：HPにて確認

休：不定休

https://balcon-tokyo.zetton.co.jp/

Cordinate ヒロインワンピにレースを仕込んで盛り感マシ♡ さりげないヴィンテージ感をプラスしてくれるミディワンピースが今っぽ。上品さを演出してくれる小物使いが◎。 花柄ワンピース 30,580円／SISTER JANE（THE WALL SHOWROOM）なかに着たチュールトップス 6,490円／LILIAN CARAT（リリアン カラット）バッグ 44,000円／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード カスタマーサービス）パンプス 8,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate トレンドのドットミニはフリルもりもりで甘さを加速 さわやかカラーのジャケットが春らしさを底上げしてくれる。ミニスカートとのあわせでスタイルアップ効果も抜群！ ツイードジャケット 15,358円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM）シュリンクミニスカート 9,900円／dazzlin バッグ 9,240円／mucu and ebony（HANA KOREA）パンプス 11,590円／NADIA FLORES EN EL CORAZON その他／スタイリスト私物

Cordinate レースとバラモチーフでピンクコーデをもっと可愛く♡ 乙女心をくすぐるピンクコーデ。くすみカラーなら盛りに盛ってもこなれ感が生まれる。 バラモチーフトップス 8,470円／igi（アンティローザ）チュールスカート 28,600円／ESPRIT（HONEY MI HONEY）パンプス 27,500円／ALM. タイツ／スタイリスト私物 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英、 三浦理奈、 中川紅葉（以上本誌専属）

村瀬紗英

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉