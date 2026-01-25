高級感があってだれより目立つ♡ ラウンジ飲みでまといたい【デコラ服】コーデ特集
一緒に飲むのが女のコなら、感度の高いファッションで挑むのがマスト！そこで今回は、女友だちがついマネしたくなる「デコラ服」のコーデ術を3つご紹介します。普段よりちょっとぜいたくして、ホテルで飲む♡ そんなときには、だれより目立つコーデで勝負するのが◎。
ちょっとぜいたくなラウンジ飲みは【デコラ服】でとにかく目立ってく！
普段よりちょっとぜいたくして、ホテルで飲む♡ そんなときには 、装いもいつもより高級感があってだれより目立つコーデで勝負してみて！
INFORMATION
BALCON TOKYO
住：東京都港区六本木3-15-17 三井ガーデンホテル六本木プレミア 14F
☎︎：050-3159-8885
営：HPにて確認
休：不定休
https://balcon-tokyo.zetton.co.jp/
Cordinate ヒロインワンピにレースを仕込んで盛り感マシ♡
さりげないヴィンテージ感をプラスしてくれるミディワンピースが今っぽ。上品さを演出してくれる小物使いが◎。
Cordinate トレンドのドットミニはフリルもりもりで甘さを加速
さわやかカラーのジャケットが春らしさを底上げしてくれる。ミニスカートとのあわせでスタイルアップ効果も抜群！
Cordinate レースとバラモチーフでピンクコーデをもっと可愛く♡
乙女心をくすぐるピンクコーデ。くすみカラーなら盛りに盛ってもこなれ感が生まれる。
撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英、 三浦理奈、 中川紅葉（以上本誌専属）
村瀬紗英
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉