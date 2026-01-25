¡ã¥¦¥½¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡Ä20Ç¯¡ª¡ä¸µ¥«¥ì¤Ï¥¯¥º³ÎÄê¡ªÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÆÍ§¤«¤éºÆ¤ÓÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡Ä¡ÚÂè9ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥«¥ª¥ë¡£20ÂåÈ¾¤Ð¤ÇÉ×¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤È4¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î¿ÆÍ§¥¨¥¤¥³¤«¤é¡Ö40Âå¤Ë¤·¤Æ·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï»ä¤Î¸µ¥«¥ì¤À¤Ã¤¿¥±¥ó¥È¡£¥¨¥¤¥³¤Ï¤º¤Ã¤È±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼«Ê¬¤¬Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢¥¤¥Á¥«¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¤¥Á¥«¤«¤é¤ÏÏÃ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¥±¥ó¥È¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¥¨¥¤¥³¤Ï»ä¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥«¥ª¥ë¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¥±¥ó¥È¤Ë¸À¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¿®¤¸¤Æµ¿¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¤½¤Î¤È¤¤«¤é´Ø·¸¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥Á¥«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¥±¥ó¥È¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ïº½¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥é¥µ¥é¤ÈÊø¤ì¤¿¤¢¤²¤¯¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯É÷¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¶»¤Î¤Ê¤«¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èþ¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¸¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤ÏÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ·ëº§¤ò½Ë¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥¤¥Á¥«¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢»ä¤Ï·ë¶É¥¨¥¤¥³¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥±¥ó¥È¤Î¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¤âÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ì¤ÐÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²áµî¤ÎÈþ¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¾Ã¤¨µî¤ê¡¢»ä¤¬¶»¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤Ï¤¿¤À¤Î¸¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥óµ¤¼è¤ê¤Î¥¨¥¤¥³¤â¡¢Âè»°¼Ô¤¬¤¤¤ì¤ÐÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÍ§¿Í¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤¬OK¤Ê¤é²ñ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥¨¥¤¥³¤Ï¾µÂú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¤¥³¤¬¤½¤ì¤Ç¤â¥¦¥À¥¦¥À¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
»ä¤¬¥±¥ó¥È¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¥¨¥¤¥³¤Ï»ä¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥«¥ª¥ë¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¥±¥ó¥È¤Ë¸À¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¿®¤¸¤Æµ¿¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¤½¤Î¤È¤¤«¤é´Ø·¸¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥Á¥«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¥±¥ó¥È¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ïº½¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥é¥µ¥é¤ÈÊø¤ì¤¿¤¢¤²¤¯¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯É÷¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¶»¤Î¤Ê¤«¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èþ¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¸¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤ÏÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ·ëº§¤ò½Ë¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥¤¥Á¥«¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢»ä¤Ï·ë¶É¥¨¥¤¥³¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥±¥ó¥È¤Î¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¤âÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ì¤ÐÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²áµî¤ÎÈþ¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¾Ã¤¨µî¤ê¡¢»ä¤¬¶»¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤Ï¤¿¤À¤Î¸¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥óµ¤¼è¤ê¤Î¥¨¥¤¥³¤â¡¢Âè»°¼Ô¤¬¤¤¤ì¤ÐÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÍ§¿Í¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤¬OK¤Ê¤é²ñ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥¨¥¤¥³¤Ï¾µÂú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¤¥³¤¬¤½¤ì¤Ç¤â¥¦¥À¥¦¥À¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò