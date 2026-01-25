◆大阪国際女子マラソン（25日、大阪・ヤンマースタジアム長居発着）

残り3キロあたりで、矢田みくに（エディオン）は頭の中で計算した。「（2時間）20分を本当に切れるかも」。優勝したステラ・チェサン（ウガンダ）には離されたが、連覇していたウォルケネシュ・エデサ（エチオピア）らと抜きつ抜かれつ。初マラソンでの表彰台は惜しくも1秒差で逃したものの「自分でもびっくりした」という2時間19分57秒で日本人トップの4位。一躍マラソン界のニューヒロインとなった。

【ロスへの登竜門…MGCへの道のりと出場権獲得者はこちら】

スタート時は気温4・6度で、終盤には向かい風も。厳しい条件下で、矢田は空想の背中を追った。思い浮かべたのは、昨秋の世界選手権女子マラソンに出場した、尊敬する安藤友香（しまむら）。マラソン練習で一緒に走り、上りや下りの走り方を学ぶ機会があり「安藤さんが前にいると思って走った」と明かす。

ペースメーカーが抜けた30キロ付近から先頭に立ち、2時間19分を切る自己記録を持つアフリカ勢3人とのデッドヒート。苦しくなったら「顔から脱力」を意識して時に笑顔を浮かべ、安藤の持つ初マラソン日本最高を1分39秒も縮めてみせた。

熊本市出身でルーテル学院高からトラックで活躍し、デンソーを経てエディオンに進んだ26歳。しかし昨秋の世界選手権1万メートルは20位に終わり「その時の話をすると今でも涙が出る。自分の当たり前を取っ払うことが足りない」と挫折した。

昨秋の世界選手権女子1万メートルで走る矢田みくに（右）

「守るものがなく走るのが楽しい」と力合中（同市）時代の感覚を思い出し「自分はどれだけマラソンができる体なのか」と未知の距離に挑戦。その先でロサンゼルス五輪へつながる来年のMGC出場権を獲得した矢田は「初心を忘れず、ロスに向かって練習していきたい」と切り開いた道を突き進む。（吉川学）

大阪国際女子マラソンの上位成績

1 ステラ・チェサン 2時間19分31秒

2 ベダトゥ・ヒルパ 2時間19分54秒

3 ウォルケネシュ・エデサ 2時間19分56秒

4 矢田みくに 2時間19分57秒※

5 上杉 真穂 2時間23分07秒※

6 川内 理江 2時間24分16秒※

7 松田 瑞生 2時間26分16秒※

※はMGC出場権獲得