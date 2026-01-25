ずっと機嫌が悪い妻にお手上げ！ しゃべらない・笑わない…こんな生活続けられる？【妻が不機嫌なワケ 第1話】
【夫side STORY】
妻と娘と三人暮らしの俺。平凡ながら幸せな家庭を築いているつもりだったのですが、最近…いやここ数年、妻がずっと機嫌悪いんです。
気分転換にふたりでショッピングモールに出かけても、ほとんどしゃべってくれません。何か話題を見つけようとして話しかけても、つっけんどんな返事をされるだけ。
妻の同僚らしい女性とばったり出くわしましたが、妻もむかしはあんな感じで颯爽としていたのに、今はどうしちゃったんでしょう。
せめて少しでもラクできるように、この日は娘を実家に泊まらせることにしたのですが…、これまた裏目に出たようです。「勝手に決めないで」と責められてしまいました。
もうどう接するのが正解なのかわからないよ…。
気づけば、俺は「離婚」の二文字を検索するようになっていました。
(ウーマンエキサイト編集部)
※この漫画は実話を元に編集しています
