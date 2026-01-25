元日テレ後藤晴菜アナ、第2子出産を発表「たくさんの愛を注いでいきたい」夫はサッカー選手・三竿健斗
【モデルプレス＝2026/01/25】フリーアナウンサーの後藤晴菜アナウンサー（35）が1月25日、自身のInstagramを更新。第2子出産を報告した。
【写真】夫はサッカー選手 元日テレ35歳アナ、赤ちゃんの姿公開
◆後藤晴菜アナ、第2子出産を報告
後藤アナは、「先日、女の子を出産し4人家族の毎日が始まりました」と出産を発表。「長い入院期間を頑張って待っていてくれた長女、家族で出産の日を迎えられるようタイミングを図ってくれた次女。2人の可愛い娘たちにたくさんの愛を注いでいきたいと思います」と家族への感謝をつづった。
◆後藤晴菜アナ、2021年10月に三竿健斗選手と結婚
後藤アナは、1990年4月12日生まれ、愛知県出身。2013年に同局に入社し、「所さんの目がテン！」などを担当。2021年10月にはサッカー元日本代表・三竿健斗選手との結婚を発表。2022年10月に長女の誕生を発表し、育児休暇を取得していた。また、2023年には三竿の移籍に伴ってポルトガルに移住し、同年8月にはベルギーに移住。2024年7月、三竿選手が鹿島アントラーズへ復帰したことにより本帰国した。2024年10月には、日本テレビを退社。2025年12月7日に第2子の妊娠を発表していた。なお、夫の三竿選手は現在J1鹿島に所属している。（modelpress編集部）
