巨人・田中将大投手（３７）が２５日、都内でファンミーティング「マー君ＲＯＯＭ２０２６」を開催した。大歓声に包まれながら「祝・日米通算２００勝達成」と書かれたタスキをつけて登場。ＭＣの上重聡アナウンサーと野球トークなどを展開して盛り上げた。

今年で４年連続の開催。ゲストには４人組女性グループ「ももいろクローバーＺ」のメンバーを迎え、ゲームコーナーやプレゼント抽選会でファンと交流した。大盛り上がりとなったイベントの最後には日米２００勝達成を祝してファンからサプライズが実施された。驚きの表情を見せて喜んだ右腕は「たくさんの方々にご協力していただいて、支えられて、ここ何年も開催できているなと。たくさんの方々に応援していただいていて、何かの形で還元することができたらいいなという思いがまず第一にスタートのところである。とにかく皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせるように、まずじゃあ自分たちも楽しくないと絶対それは伝わらないと思うので、そういう気持ちでいます」と開催の経緯を明かした。

田中将にとってファンの存在、声援の力とは。「僕は常々感じていて、よくプロ野球選手もヒーローインタビューの場で決まり文句のように言う場面もあるかもしれないですけど、でもこれって本心で。やっぱり思っているからこそ、みんな言うと思うんですよね。僕自身もそうですし、ファンの方々の声援の後押しというのはすごく感じています」。プロ２０年の今季はチーム最年長となる。先発ローテーション入りを狙うベテランは「とにかく１試合でも多くマウンドに上がって、チームの勝利につながる投球をしたいと思っているので。球場に足を運んでいただいて、その姿を見ていただきたいなと思います」とファンに活躍する姿を見せることを誓った。