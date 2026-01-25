やってきたのは韓国・ソウル！

今回挑むのは、およそ2年前にイタリアで挑戦したタットダンス。手の動きだけで表現するこのパフォーマンスに、さらに難易度を上げ再び挑戦！

今回お世話になるのは、ダンスチーム・マファヨンの皆さん。数々の大会で優勝を果たす一流ダンスチーム。ガンバレルーヤは、この13人に加わりタットダンスショーを披露する！

指導してくれるのは、リーダー兼振付師のトゥータットさん。まずはタットダンスの基礎をおさらい。今回の練習は2日間。基礎練習は最低限にとどめ、とにかく振りを覚えていく。今回はK-POP2曲でショーを作る。早速1曲目の振り付けへ。曲のスピードについていけないガンバレルーヤ。

ここで息抜き企画！まずはレンタル制服。専門店でお気に入りの1着を探すも、よしこ規格の制服が見つからない。

続いては韓国風メイク！3時間プロが本気のメイクを施す。しかし出来上がりは、K-POPアイドルというより地下アイドル風に変身。

最後は写真撮影！協力してくれるのは写真家チェさん。チェさんは、レンズに調味料を塗って写真を撮るという外道フォトグラファー！早速コチュジャンを付けて撮影してみると夕日のようなフィルターになり、どこか青春を感じるエモーショナルな仕上がりに！

さらに、韓国の達人をご紹介！達人のイさんは、とにかく看板を速く回す達人。ここで看板回し対決！30秒でより多く回せた方の勝ち。先攻・よしこ。看板があちこちに滑り、回転が安定しない。後攻・まひる。看板回しの才能が爆発し、まひるの圧勝！勝者へのご褒美は、最新スイーツ・クロッチ。

練習再開！2曲目は、多彩なフォーメーションが見どころ。ここで最大の難関！足を内外に動かしながら、手は倍速で細かいタットダンスを行う振り付け。手だけでも限界だった2人には、あまりにも厳しすぎる。

ここでもう1つ、ゾンビのショートムービーにチャレンジ！協力してくれるのはゾンビの振付師チョンヨンさん。早速練習開始。ゾンビらしく動く最大のポイントは、手を使わないこと。さすがだったのはまひる！到底初めてとは思えない感染っぷり。一方よしこ、応援したくなるゾンビは初めて。こうして2時間、ゾンビのイロハを学んだところで2人が本気で挑んだゾンビ作品を撮影！

本題に戻ろう。ギリギリまでタットダンスの練習を重ねる2人。

それではいこう！ガンバレルーヤ with マファヨン タットダンスショー！

ガンバレルーヤ2日の練習でやり切った！

以上、ガンバレルーヤのタットダンスでした！