やってきたのは山梨県甲府市。

世界を飛び回って公演しているパフォーマーに、日本まで来てもらった！

向かったのは甲府市内のライブハウス。そこにいたのは、まるでレーザーを操っているかのような不思議なパフォーマンス。アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動するパフォーマンスチームMIVさん。MIVさんが山梨に滞在できるのは4日間。その間にこのパフォーマンスをマスターするのが、みやぞんの目標！

練習開始！まずはレーザーの動きを確認。動きとシンクロできなければ、ただレーザーが勝手に動いているように見えてしまう。レーザーを掴む技のカラクリは、手にもレーザーを持ち、天井のレーザーが消える瞬間に手元のスイッチを入れることで、まるで掴んでいるかのように見せるというもの。みやぞんも挑戦するが……なかなか操れない。そこで一度ハンドレーザーのことは忘れ、ひたすら振り付けを体に叩き込む。覚えた振り付けにレーザーを合わせてみる。

ここで気分転換！MIVさんのご所望で、富士山を見に行くことに。

冬の富士山で狙うのは「ダイヤモンド富士」。場所をセッティングして待っていると、見事、山頂に太陽が輝いた！

再び練習に戻り、レーザーパフォーマンスはいよいよハンドレーザーを使用。

MIVさんの衣装をフィッティングし、いよいよ本番！

冒頭からズレやすいハンドレーザーの技も成功し、レーザーとのシンクロは完璧。

見事にやり切り、MIVさんも大満足！

以上、イッタっきりレーザーパフォーマンス編でした。