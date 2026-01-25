MLB ºÇ¶¯¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿ー¤Ï¡©¡¡»³ËÜÍ³¿¡¢Àé²ìÞæÂç¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÅêµå¥·ー¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®ÏÀ¡ÖÊÑ²½¤Î»ÅÊý¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÏ¯´õ¤ÎÍî¤ÁÊý¤ä¤Ð¤¡¡×
¡¡MLB Japan¤¬1·î22Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºÇ¶¯¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿ー¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶¯¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤²¤ë¤Î¤Ï¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¡¢Àé²ìÞæÂç¡Ê32¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê24¡Ë¤ÎÅêµå¥·ー¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ°²è¡£¡Ö#Àé²ìÞæÂç ¤Î¾Ã¤¨¤ë¥´ー¥¹¥È¥Õ¥©ー¥¯¡¢ #»³ËÜÍ³¿ ¤Î±Ô¤¯Íî¤Á¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¤½¤ì¤È¤â #º´¡¹ÌÚÏ¯´õ ¤ÎÀäÂÐÅª¤ËÇË²õÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö³§¤ó¤Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¨¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÏ¯´õ¤ÎÍî¤ÁÊý¤ä¤Ð¤¡¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÂ¤¦¡ª¤½¤ì¤¾¤ìÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÂÇ¼ÔÃ£¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¡ÖÊÑ²½¤Î»ÅÊý¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£