目黒蓮（Snow Man）が、映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）で共にW主演をつとめる女優の浜辺美波とともに、1月26日21時より放送の日本テレビ系『しゃべくり007』に出演。このたび、映画の公式SNSに、番組出演時のオフショットが掲載された。

■ふたりが手にしている謎の冊子『しゃべく林』とは!?

『しゃべくり007』のスタジオでされたオフショットには、爽やかな笑顔を見せる、目黒蓮と浜辺美波の姿が。この写真一枚からも、ふたりの良好な関係性が伝わってくる。

なお、ふたりが手にしている『しゃべく林』なる謎の冊子は番組にも登場。詳細は不明だが、番組公式YouTubeで公開されている予告動画には、目黒、浜辺のみならず、しゃべくりメンバー全員がこの冊子を手にしているシーンがあり、さらにそこに書かれた内容からトークが異様に盛り上がる展開も（その結果、浜辺美波が悶絶!?）。その一部始終は、ぜひオンエアで確かめよう。

また、番組では、目黒蓮が自身の“モテ期”について語ったり、プライドをかけた本気のチャレンジに挑んだり、そして大好きなアーティストと初対面するシーンも。対面するアーティストに関しては、予告動画にヒント（？）も。

オフショット投稿には、番組予告を観たファンの書き込みも続々書き込まれており「予告から楽しそう」「しゃべくりメンバーからどんなツッコミされるかな!?」「ふたりが楽しそうなのがうれしい」と早くも大盛り上がり。

知られざるプライベートが明かされ、次々と本音が飛び出すという、ファン必見の神回。ぜひ見逃さないようにしよう。