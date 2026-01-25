東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（オス）とレイレイ（メス）（ともに４歳）は２５日、最終観覧日を迎えた。

抽選に当たった４４００人が感謝と別れを伝え、パンダ舎の外にもファンが集まった。２７日に２頭が中国へ出発すれば、パンダは１９７２年の初来日後初めて国内からいなくなる。（松下聖、古賀章太郎）

観覧最終日のウェブ申し込みによる事前抽選の応募倍率は２４・６倍。幸運な観覧客は午前１０時１５分から順次、思い思いのパンダグッズを身に着けて２頭と対面し、元気に動き回ったり竹を食べたりする姿を写真や動画に収めた。観覧は１頭あたり２分、計４分程度に限られた。

午後３時４５分からの「最後の１５分」の枠に当選した東京都世田谷区の動物看護師女性（５７）は、コロナ禍中の２０２１年６月に２頭が生まれた後、同園がウェブに掲載した動画を見て癒やされたと振り返り、「重苦しい時に生まれてくれて、希望の光のようだった」。

この日、最後に見たシャオシャオは眠り、レイレイはもぐもぐと竹を食べていたといい、「マイペースな様子を目に焼き付けた。『生まれてきてくれてありがとう。中国でも元気でね』と伝えた」と話した。

抽選に外れたファンも午後からパンダ舎の周りに集まり始め、数百人が姿の見えない２頭との別れを惜しんだ。宇都宮市の会社員女性（５７）は「パンダの近くに来て気持ちの整理がついた。国同士の関係もあって難しいかもしれないが、いつでも会える所にいてほしい」と願った。

２頭は２７日に出発し、千葉・成田空港から空輸されて２８日に中国四川省へ到着する見通し。同園の金子美香子副園長は「双子が生まれた時から見守ってくれた方々が最後の時を一緒に過ごしたいとの気持ちが伝わってきて、ありがたかった。上野の顔でもあるパンダが日本で見られなくなることはとても残念だが、温かく見送ってほしい」と話した。

２０年に同省の森を再現して造られたパンダ舎「パンダのもり」にはしばらく他の動物を入れず、新たな貸与に備えて環境を維持する。