¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ£Â£Â£Ã¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Û³ý¸¶Íªµª £³¥«¥ÉÌÔ¹¶ÆÏ¤«¤º£²Ãå¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¾¡¤Á¤Ë´ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£·²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Î·è¾¡Àï¤¬£²£µÆü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡³ý¸¶Íªµª¡Ê£³£¸¡á²¬»³¤Ï£¹£Ò½ªÎ»¸å¤Î£ÓÆÃ·±¤Ç£³¥³¡¼¥¹¥¹¥í¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¸¼¨¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ£³¥«¥É¤òÁªÂò¡££±£Í²Ì´º¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤â¥¤¥óËö±ÊÏÂÌé¤ÎÅª³Î¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤â¤¢¤ê¡¢ÀË¤·¤¯¤â°ì·âÉÔÈ¯¡££²Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÉáÄÌ¤Ë¥¤¥óÆ¨¤²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¾¡¤Á¤Ë´ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÊ¨¤¯¤À¤í¤¦¤·¡Ä¡×¤È¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËºÇÁ±¤Îºö¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£