東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、雄のシャオシャオと雌のレイレイの観覧が２５日で最終日を迎えた。抽選に漏れたファンもたくさん動物園に集まり、別れを惜しんだ。

最終観覧の抽選に当たったのは約４０００人。倍率は２４・６倍になったという。外れた人たちもパンダ舎近くに集まり、パンダのぬいぐるみや旗などを持って見守った。あまりにも人が多いため、係員が「ここで待っていてもイベントはありません」と呼び掛けたが、それでもパンダファンらは名残惜しそうにパンダ舎を見つめていた。

パンダを見ることができた人たちはみな感動していた。９歳の男の子は「また会いたい」と話したが、パンダがいなくなることが悲しくて泣いてしまったという。男性は「いつも通りのパンダで幸せそうでした」とホッとした表情を見せた。

パンダは２７日に日本を出発し、中国の施設へ向かう。これで日本からパンダはいなくなる。午後５時の閉園時間となっても正門前にはパンダファンがパンダ談義に花を咲かせるなど、余韻を楽しんでいた。ファンの１人は「またいつの日かパンダに来てほしい」と願った。