ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¡½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥É¤Î»×¤¤½Ð¡ÖÄ¹½£ÎÏ¤Î¥Æ¡¼¥ÞÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤ÎÉÙß·¤¿¤±¤·¤¬£²£µÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤«¤Î¥µ¥ó¥É¡×¤Ë½Ð±é¡£½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥±¤ÇÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶èÇß¥öµÖ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥³¡¼¥É¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿µÊÃãÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤ÎÉÙß·¤È°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤Î£³¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼íÌî¤Ï»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤ÈÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤Ë¤è¤ë¤Î¡Ö¥¦¥ó¥¸¥ã¥é¥²¡×¤òÉã¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£°ËÃ£¤ÏÃËÆ®¸ÆÁÈ¡Ö½©¡×¤ò¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÉÙß·¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÄ¹½£ÎÏ¤ÎÆþ¾ì¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¡×¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡Ö¤¿¤ÀÅö»þ¡¢¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤Æ¤¤¤¦²Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¥ì¥³¡¼¥É²°¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ä¹½£ÎÏ¤Î¥Æ¡¼¥ÞÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¶ÊÎ®¤ì¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊÌ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡¼¡£¤À¤Ã¤Æ£³£°£°£°±ß¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤Ë¤µ¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤¿¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¤é°ã¤¦¶Ê¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡×¤È¸ý¤òÀí¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£